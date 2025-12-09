به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی به جامعه یهودیان ایران هشدار داد از رسانه‌های اجتماعی اسرائیلی دوری کنند.

او با انتشار نامه‌ای خطاب به جامعه یهودیان ایران، از آنها خواست تا کانال‌های فارسی زبان اسرائیلی را ترک یا «آنفالو» کنند.

او در این نامه نوشته که «به دلیل بارگذاری کامنت و لایک برخی مطالب خلاف واقع توسط تعدادی از هم‌کیشان که موجب سوء‌تفاهم در افکار ارگان‌های اطلاعاتی کشور گردیده بود» از سوی نهادهای امنیتی ایران احضار شده است.

سامه‌یح نوشت که جلسات حضوری با مقامات برای «حل مشکل هم‌کیشان» یهودی برگزار شده و افزود که «خوشبختانه مشکلی برای این افراد ایجاد نشده» است.

دکتر سامه‌یح از اعضای جامعه کلیمیان ایران درخواست کرد که در صورت تعامل با برخی پست‌های همرسان‌شده در فضای مجازی از قبیل کامنت یا «لایک غیرمعمول، حساسیت‌زایا قابل سوء‌برداشت»، فورا آن را بردارند.

