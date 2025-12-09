به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحقیقاتی که توسط مرکز تحقیقات ادغام و مهاجرت آلمان (DeZIM) انجام شد، نشان داد که ۳۵ درصد از ساکنان مسلمان و ۳۹ درصد از ساکنان سیاه‌پوست بیشتر احتمال دارد بر اساس نام یا ظاهرشان با تبعیض روبرو شوند و دعوت‌نامه‌هایی برای بازدید از آپارتمان و منازل دریافت نکنند.

یک آزمایش میدانی این الگو را تأیید کرد و نشان داد که درخواست‌کنندگان با نام‌های آلمانی‌زبان ۲۲ درصد شانس دریافت دعوت‌نامه برای بازدید داشتند، در حالی که برای درخواست‌های مشابه با نام‌های خاورمیانه‌ای و شمال آفریقایی، تنها ۱۶ درصد شانس دعوت داشتند.

در این راستا، دادگاهی در بایرن چند سال گذشته یک صاحبخانه را که قصد داشت آپارتمان خود را فقط به آلمانی‌ها واگذار کند، هزار یورو جریمه کرد. او مجبور شد این جریمه را به شهروندی آلمانی با اصالت آفریقایی بپردازد.

با وجود این، به نظر می‌رسد که مشکل تبعیض و نژادپرستی در جامعه آلمان همچنان ادامه دارد و حل نشده است.

