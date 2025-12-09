برگزاری ۳۰ هزار برنامه به مناسبت بزرگداشت مقام زن و مادر در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ابنا _ ریحانه سلامی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و مادر در نشست خبری که صبح امروز سه شنبه ۱۸ آذر در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، برنامه های این هفته را تشریح کرد.
دکتر سلامی در ابتدا از حجت الاسلام والمسلمین موسیپور نماینده ولی فقیه و مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که برای پیشبرد اهداف این ستاد زحمات زیادی کشیده و ستاد را حمایت کردند و همچنین از مسئولین و نمایندگانی که ستاد را همراهی کردند تقدیر و تشکر کرد.
وی گفت: برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن و مادر با رویکرد جامع نگر، ملی، فراملی و پیوند هوشمند در بخش های فرهنگی و مذهبی، علمی و آموزشی، رسانه ای و هنری، اجتماعی و میدانی، ورزشی و سلامت، اقتصادی و کارآفرینی و همچنین بین المللی و دیپلماسی فرهنگی برگزار می شود.
دکتر سلامی توضیح داد: رویکر جامع نگر، ملی و فراملی به معنای آن است که برنامه های بزرگداشت مقام زن، همه گروهها و اقشار بانوان را در برگیرد و با نگاه ملی و در تمامی استانها و شهرها و روستاها و مناطق عشایری سراسر کشور برگزار گردد. همچنین، نگاه ستاد به برنامه های هفته بزرگداشت زن و مادر، نگاهی بین المللی بوده و تنها به داخل کشور محدود نمی شود.
وی افزود: رویکرد پیوند هوشمند، به معنای آن است که در برنامه های روز زن سعی شده پیوند معنادار و هدفمندی میان گذشته و زمان صدر اسلام با الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا(س) و وقایع و رویدادهای معاصر و امروز و نقش آفرینی زنان در جامعه امروز ایجاد گردد تا این ارتباط معنادار به عنوان خط امتدادی برای آینده باشد و مسیر آینده را ترسیم کند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و مادر در ادامه گفت: بزرگداشت این هفته با شعار محوری «بانوی ایرانی مظهر نجابت الگوی مقاومت» در سراسر کشور برگزار می شود. اجتماع بزرگ بانوان در حرم حضرت امام خمینی(ره) به مناسبت تقارن ولادت امام راحل و میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله در روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه یکی از مهمترین این برنامه ها است.
وی با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: این بانوی بزرگ در جوانی به مرتبهای رسید که رضایت و خشم او، رضایت و خشم الهی را به همراه دارد؛ الگویی که نشان میدهد زن میتواند به عالیترین درجات قرب الهی دست یابد.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر افزود: حضرت زهرا (س) دختری دلسوز برای پدر، همسری وفادار برای امام علی (ع)، مادری مهربان و مربی برای فرزندانش بود؛ و با خطبهها و مواضع استوارش در دفاع از حق و ولایت، نمونهای درخشان از ایمان و شجاعت به شمار میرود.
دکتر سلامی همچنین با تأکید بر اهمیت نقش زن در اسلام گفت: در احادیث و روایات اهل بیت (ع) حضرت زهرا (س) به عنوان اسوه حسنه معرفی شدهاند که بیانگر مقام والای زن در تعالیم اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: به فرمایش مقام معظم رهبری، حضرت زهرا (س) «الگوی سوم زن» است؛ نه زن شرقی و نه زن غربی، بلکه الگویی کامل و مستقل برای همه زنان جهان است.
دکتر سلامی با اشاره به شرایط ویژه امسال گفت: با نظر حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد مرکزی و ستادهای استانی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف و تشکل های مردمی ساماندهی شد و کارگروه های مختلف در این ستاد شکل گرفت و امسال در حالی مراسم مقام زن و مادر برگزار میشود که سرزمین ایران اسلامی معطر از عطر مجاهدتها و رشادتهای فرزندان خود است؛ بهویژه زنان شجاع و غیرتمند در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران. علاوه بر مردان به شهادت رسیدند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و مادر افزود: همین بانوان ایثارگر و مجاهدپرور، با غیرت و همدلی خود، حماسه «ایران همدل» را برای یاریرسانی به زنان و کودکان بیگناه فلسطینی رقم زدند و سیمای تابناک زن ایرانی را به جهانیان نشان دادند.
وی با اشاره به سیاستگذاری در طراحی و اجرای برنامه های امسال گفت: شعار مراسم امسال " بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت، الگوی مقاومت " انتخاب شده و این شعار برگرفته از روایت اصیل زن مسلمان ایرانی در منظومه فکری انقلاب اسلامی است؛ روایتی که زن را موجودی فعال، اثرگذار و صاحب نقش تمدنی میداند. نجابت در نگاه رهبر معظم انقلاب، هویت زن مسلمان را در چند سطح معنا میکند؛ از هویت فردی و اجتماعی تا پایبندی به ارزشها. این نجابت نماد کرامت، وقار، شرافت و هویت مستقل زن ایرانی است. در این روایت، زن ایرانی تنها حافظ ارزشها نیست؛ بلکه خط مقدم مقاومت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تمدنی به شمار میرود.
دکتر سلامی اضافه کرد: با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری درباره نقش زن در مقاومت و ایستادگی؛ مقاومت مورد نظر، صرفاً جنبه نظامی ندارد؛ بلکه مقاومتی همهجانبه در برابر تهاجم فرهنگی، نگاه ابزاری غرب و سبک زندگی مصرفی است. ستاد بزرگداشت مقام زن و مادر امسال در نظر داشته با محوریت بیانات مقام معظم رهبری، مفهوم «الگوی سوم زن ایرانی» را بهعنوان محور اصلی برنامهها قرار دهد؛ زنی که با حفظ عفت و هویت اسلامی–ایرانی، همزمان در کانون خانواده و در عرصههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تمدنی فعال است.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و مادر تاکید کرد: هدف آن است که روایت زن ایرانی از سطح تکوین ظاهری به یک راهبرد ملی ارتقا یابد؛ راهبردی که بر ۵ نقش کلیدی زن تأکید دارد. نقش انسانسازی ، جامعهسازی، نظامسازی، تمدنسازی و تاریخسازی.
وی تاکید کرد: بانوان برای ایفای نقش صحیح و درست در این پنج راهبرد، لازم است به خودسازی پرداخته و در همه زمینه ها رشد یابند.
برگزاری ۳۰ هزار برنامه به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و مادر
دکتر سلامی در ادامه این نشست خبری گفت: برنامه های متنوعی در سراسر کشور تدارک دیده شده که به بیش از ۳۰۰۰۰ برنامه می رسد و فقط به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
وی گفت: برنامه های گرامی داشت هفته بزرگداشت مقام زن و مادر امسال در ۷ حوزه برگزار می شود.
برنامه های فرهنگی و مذهبی
سلامی گفت: این برنامه ها با موضوعات مذهبی، فضائل حضرت زهرا(س) و جایگاه زن در اسلام با هدف کلی تعمیق معارف دینی پیرامون سیره حضرت زهرا (س) و تبیین جایگاه زن در منظومه فکری اسلام و انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. سایر برنامه های فرهنگی و مذهبی به شرح زیر است:
اعزام سخنرانان ملی در مراکز استانها و هماهنگی برای حضور بانوان ایرانی بویژه دختران جوان و برگزیده در پیش از خطبههای نماز جمعه ۲۱ آذر در سراسر کشور
ایراد سخن با نگاه روشنگری و تبیینی و جایگاه والای زن در نظام اسلامی
شناسایی و اعزام کارشناسان برجسته ملی به مراکز استانها برای ایراد سخنرانیهای تخصصی در آستانه روز زن
تمرکز بر مخاطبسازی برای دختران جوان و نخبگان به منظور تقویت هویت دینی و انقلابی آنها، بهرهگیری از ظرفیت نماز جمعه ۲۱ آذرماه و بیان فضائل حضرت زهرا سلاماللهعلیها و نمونههای موفق بانوان ایرانی در بیش از ۹۰۰ شهر کشور توسط ائمه محترم جمعه سراسر کشور
برگزاری جشن میلاد بعد از نماز مغرب و عشا در بیش از ۶۰۰۰۰ مسجد سراسر کشور و بهرهگیری از سخنان امامان جماعات و برنامههای متنوع در سطح مساجد و محلات با فعالسازی کامل ظرفیت مساجد به عنوان پایگاههای اصلی برگزاری جشنهای مردمی. اجرای برنامههای سرود، تواشیح، سخنرانیهای کوتاه و بخشهای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان
برپایی پویش ملی تسبیح شامل فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی با محوریت کتاب بهترین خانه دنیا و با نگاه به سیره زندگی حضرت زهرا سلاماللهعلیها در سطح کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی کودکان و نوجوانان با سیره ائمه اطهار (ع) از طریق کتابخوانی و برگزاری مسابقات مرتبط با کتاب منتخب
برگزاری نشستهای آزاداندیشی نوجوانان و دختران جوان و طرح مباحث جامعه و نقشآفرینی آنان در برنامهها در سطح کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور و ایجاد فضاهای امن و گفتوگومحور برای طرح دغدغههای فکری و اجتماعی نسل جدید و هدایت آنها به سمت نقشآفرینی سازنده بر اساس آموزههای اسلامی
برگزاری همایش بینالمللی سادات به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها با حضور سخنرانان سادات شیعه و اهل سنت داخل و خارج از کشور و تجلیل از سه بانوی نمونه سادات با هدف تقویت پیوند وحدت اسلامی از طریق گردآوری بانوان سادات و ارائه دستاوردهای فرهنگی، علمی و اجتماعی آنان
برگزاری جشنهای میلاد حضرت زهرا سلاماللهعلیها در سراسر کشور (در بیش از ۱۲۰۰ شهرستان و شهر) و مراسم ویژه در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمتاللهعلی و برنامهریزی متمرکز برای برگزاری جشنهای رسمی در مراکز استانها و شهرستانها، با تمرکز ویژه بر تجلیل از مقام مادر و زن در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی
تکریم از مادران، همسران و دختران شهدا و برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا سلاماللهعلیها در مساجد و هیئتهای مذهبی سراسر استان کردستان به منظور تمرکز ویژه بر استانهای مرزی و خانوادههای شهدا با محوریت نقش مادران مدافع حرم و شهدای زن
برگزاری مراسم ویژه زنان ادیان الهی در ۲۴ آذر و برگزاری میزگرد مشترک با حضور نمایندگان و فعالان زن از ادیان رسمی کشور جهت تأکید بر مشترکات اخلاقی و مقام مادر
برگزاری اجتماع بزرگ بانوان قزوین با عنوان «مدافعان حریم عفاف، حجاب و خانواده» بهمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها
برگزاری اجتماع میدانی بزرگ زنان و دختران فاطمی البرز با عنوان «ایستاده پای علی» در کرج و نمایش اقتدار و بصیرت زن مسلمان با محوریت پیروی از ولایت اهل بیت (ع) در قالب یک برنامه میدانی بزرگ در مرکز استان البرز
برنامه های علمی و آموزشی
دکتر سلامی در ادامه این نشست خبری، به تشریح برنامه های علمی و آموزشی ستاد پرداخت و گفت این برنامه ها با هدف کلی ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارتهای مدیریتی بانوان در راستای تحقق سند چشمانداز برگزار می گردد. این برنامه ها شامل:
برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و نشستهای دانشجویی در بیش از ۳۰۰ دانشگاه و مراکز فرهنگی کشور و بررسی موضوعاتی نظیر «فمینیسم در برابر کرامت زن اسلامی»، «نقش زن در حکمرانی مبتنی بر الگوی فاطمی» و چالشهای پیش روی زنان نخبه در دانشگاهها
برگزاری کارگاههای آموزشی روانشناسی خانواده با حضور بانوان سازمان برنامه و بودجه با هدف توانمندسازی کارکنان زن سازمانهای دولتی در زمینه مدیریت تعارضات خانوادگی و نقشآفرینی مؤثرتر در محیط کار و منزل
برگزای وبینار جهانی «سنت نبوی، سیرت فاطمی» با حضور اندیشمندان بانوان جهان اسلام و دعوت از اساتید برجسته از کشورهای اسلامی برای بحث و تبادل نظر درباره جنبههای مختلف زندگی حضرت زهرا (س) و تطبیق آن با نیازهای روز زنان مسلمان
برگزاری نشستهای «بانوان پیشران» در مراکز علمی و معرفی و سخنرانی مدیران و اساتید زن که در حوزههای نوآورانه و پیشران اقتصادی و علمی موفق بودهاند
کارگاههای سواد رسانهای برای بانوان فعال با هدف مقابله با جنگ روایتها در فضای مجازی و آموزش تکنیکهای تحلیل محتوا، شناسایی اخبار جعلی (Fake News) و تولید محتوای روشنگرانه برای بانوان فعال اجتماعی و فرهنگی
برگزاری کارگاه آموزشی فرزندپروری ویژه رابطین بانوان دستگاههای اجرایی و آموزش مدلهای نوین فرزندپروری اسلامی و کارآمد برای کارمندانی که مسئولیت هماهنگی امور بانوان در دستگاههای دولتی را بر عهده دارند
کارگاه آموزشی «الگوی سوم زن مسلمان» در خوزستان به منظور تبیین جایگاه زن ایرانی فراتر از الگوهای غربی و شرقی، با تأکید بر اصالت اسلامی در عین پیشرفت علمی و اجتماعی
اعطای گرنت پژوهشی ویژه «بانوی پژوهشگر برتر» برای اساتید و دانشجویان دکتری زن و تخصیص بودجه حمایتی به پروژههای تحقیقاتی با محوریت زن، خانواده، یا علوم پایه با مدیریت زنان پژوهشگر
کارگاه ارتقاء مهارتهای رهبری برای مدیران زن دانشگاهی
شرح فعالیت: تمرکز بر مهارتهای تصمیمگیری، مدیریت منابع انسانی و رهبری تحولآفرین با الهام از سیره مدیریتی حضرت زهرا (س) در اداره منزل و جامعه کوچک خود
نمایشگاه «علم زنان، آینده ایران» برای نمایش اختراعات، مقالات و نرمافزارهای توسعهیافته توسط زنان با ایجاد بستری برای نمایش توانمندیهای علمی زنان و فراهمسازی زمینه ارتباط با سرمایهگذاران و مراکز توسعه فناوری
انتخاب دستگاه برتر در حوزه توجه به بانوان از لحاظ عملکرد و ساختار که این اقدام توسط معاومت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری انجام شد.
برنامه های رسانهای و هنری
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و مادر در ادامه به تشریح فعالیتهای فرهنگی و رسانهای با تمرکز بر تولید و انتشار محتوا درباره زن ایرانی و حضرت زهرا سلاماللهعلیها) پرداخت و اظهار داشت: این برنامه ها با هدف کلی تولید و انتشار گسترده محتوای جذاب و عمیق در فضای حقیقی و مجازی با محوریت سیره فاطمی و دستاوردهای بانوان، به شرح زیر برگزار می شود:
تولید محتوا و مطالب تبیینی در فضای مجازی و تمام سکوهای برخط و همچنین تولید روزانه اینفوگرافیک، کلیپهای کوتاه تحلیلی، پستهای کاربردی و استوریهایی با محتوای ارزشی برای کانالهای پربازدید
استفاده از ظرفیت ادبیات و هنر در انعکاس مفاهیم تبیینی، تولید و انتشار مقالات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و حمایت از نویسندگان و هنرمندان برای خلق آثار فاخر با موضوع مادرانگی، همسری و عدالتخواهی حضرت زهرا (س)
پویش و عملیات رسانهای «ایران بانو - ایران آفرین» با هدف معرفی زنان تأثیرگذار با هدف معرفی زنانی که در حوزههای سلامت، آموزش، اقتصاد مقاومتی و دفاع فرهنگی منشأ اثر بودهاند
تولید برنامههای متعدد صدا و سیما با محور گفتوگو درباره جایگاه زن در اسلام و همچنین تولید مستندهای کوتاه، برنامههای گفتوگومحور و مسابقات تلویزیونی با رویکرد تبیینی در مورد زن تراز انقلاب اسلامی
پادکست و اینفوگرافیک «صدایی از جنس زن» روایت زندگی زنان موفق در حوزههای محیط زیست، شهرسازی و اقتصاد مقاومتی و تولید محتوای صوتی و تصویری متمرکز بر نقش زنان در توسعه پایدار و مدیریت بحران
تولید اقلام تبلیغاتی میدانی در بیلبوردها و تابلوهای شهری با شعارهای روشنگرانه با استفاده از فضاهای تبلیغاتی شهری برای انتشار پیامهای کوتاه و تأثیرگذار درباره کرامت زن و مقام مادر
جشنواره فیلم و عکس «نگاه زنانه» با موضوع نقش زن در تاریخ معاصر ایران و دعوت از عکاسان و فیلمسازان برای ثبت لحظات و روایتهایی از نقشآفرینی زنان در تحولات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب
تهیه پادکستها در تشریح فرمایشات امام و رهبری درباره زن و خانواده و تولید محتوای تحلیلی عمیق درباره منظومه فکری بنیانگذار انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه زن و خانواده
انتشار ویژهنامه سها (حنیفا) با موضوع نقش زنان در پیشرفت ایران و رفع سیاهنمایی و تولید محتوای مکتوب تخصصی برای مقابله با پروپاگانداهای خارجی علیه جایگاه زن ایرانی
برنامه های اجتماعی و میدانی
دکتر سلامی با اشاره به برنامه های اجتماعی و میدانی گفت: همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن و مادر، برنامههای میدانی، مردمی با حضور اجتماعی بانوان و با هدف فعالسازی ظرفیتهای مردمی و ایجاد بستر لازم برای بروز توانمندیهای اجتماعی و اقتصادی بانوان به شرح زیر برگزار خواهد شد:
برپایی نمایشگاه دستاوردها و عرضه محصولات بانوان کارآفرین با اختصاص فضاهای پرتردد شهری و مترو برای فروش مستقیم محصولات تولیدی توسط زنان کارآفرین و صنایع دستی
تشکیل جلسات ستادهای مرکزی و استانی برای هماهنگی دستگاهها و برگزاری جلسات منظم با حضور نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرایی برای اطمینان از اجرای هماهنگ و به موقع مصوبات
برگزاری جشن بزرگ «زن، جریان زندگی» در برج میلاد و تجلیل از مادران نمونه، بانوان فعال اجتماعی و خانوادههای برتر با حضور مقامات کشوری
رویداد «ایران بانو» و تجلیل از بانوان نخبه در دانشگاه امیرکبیر با تمرکز بر تجلیل از نخبگان علمی، فنی و پژوهشی در محیط دانشگاهی
برگزاری رویداد «سلام به آینده» تجلیل از خانواده شهدای علمی در برج میلاد با هدف گرامیداشت نقش همسران و مادران دانشمندان و شهدای هستهای و موشکی در تربیت نسل آینده
جشنواره ملی ورزش بانوان کارمند با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی میان بانوان شاغل در دستگاههای دولتی
پویش «مادر، میراثدار مهربانی» برای دیدار با مادران شهدا و سالمندان نیازمند و سازماندهی گروههای جهادی بانوان برای سرکشی و ارائه خدمات حمایتی به اقشار آسیبپذیر و مادران صبور
طرح «یک روز در خدمت بانوی کارآفرین» ارائه مشاوره رایگان به بانوان سرپرست خانوار و بسیج مشاوران حقوقی، مالی و اداری برای رفع موانع کسبوکار زنان سرپرست خانوار
اجرای طرح توسعه کتابخانههای عمومی با محوریت آثار بانوان با اختصاص بودجه ویژه برای خرید و معرفی کتب نوشته شده توسط نویسندگان زن ایرانی در قفسههای کتابخانهها
راهاندازی میزهای فرهنگی در فضاهای عمومی و شهری و استقرار غرفههای موقت در پارکها و مراکز خرید برای پاسخگویی به سؤالات دینی و فرهنگی و توزیع اقلام تبلیغاتی
برنامه های ورزشی و سلامت
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و مادر در ادامه نشست، در خصوص برنامه های ورزشی گفت: هدف کلی این برنامه ها، تقویت بنیه جسمانی و روانی بانوان جامعه از طریق ترویج فرهنگ فعالیت بدنی و ارتقاء سطح سلامت بانوام است که به صورت زیر برگزار می شود:
اجرای ۸ برنامه ملی وزارت ورزش و جوانان شامل: «دا»، «ارتقای سلامت جسمی مادران باردار»، «گامهای امید»، «ورزش و توسعه تندرستی»، «عدالت ورزشی»، «ورزشهای تطبیقی»، «کودکان فعال، آینده سالم» وگلگشت ورزشی که شامل اجرای همزمان برنامههای ورزشی با هدف پوشش تمامی گروههای سنی و سنی، از دوران بارداری تا سالمندی است.
برگزاری المپیاد ورزشی بانوان وزارت بهداشت و دانشجویان دختر دانشگاههای پزشکی سراسر کشور و برگزاری مسابقات رقابتی در رشتههای تیمی و انفرادی با حضور جامعه هدف جامعه علمی و درمانی
برپایی جشنواره ملی ورزش بانوان کارمند (آمادگی جسمانی، شنا، شطرنج) با تمرکز بر ورزشهایی که امکان مشارکت فعال کارمندان در ساعات غیراداری را فراهم میآورند
برنامه های اقتصادی و کارآفرینی
دکتر سلامی در خصوص فعالیتهای حمایت از بانوان کارآفرین و معرفی توانمندیهای آنان گفت: هدف این برنامه ها تسهیل شرایط اقتصادی برای زنان فعال و بهبود معیشت خانوادههای تحت سرپرستی بانوان است که به شرح زیر می باشد:
ایجاد بازارچههای خوداشتغالی زنان سرپرست خانواده در ایستگاههای مترو با اختصاص فضاهای ثابت یا موقت در مبادلات ترافیکی شهری برای فروش محصولات این گروه از بانوان بدون نیاز به پرداخت اجارههای سنگین
برپایی نمایشگاههای صنایعدستی و آثار خلاق زنان ایرانی در هفته زن و برگزاری نمایشگاههای ملی و استانی با تسهیلات دولتی و حمایت در بازاریابی بینالمللی
اجرای طرح «یک روز در خدمت بانوی کارآفرین» با تمرکز بر مشاوره مجوز، بازاریابی و امور مالیاتی و تشکیل تیمهای مشاورهای تخصصی برای حل مشکلات اداری و عملیاتی کسبوکارهای کوچک زنان
حمایت از پروژههای تحقیقاتی با قابلیت تجاریسازی توسط زنان پژوهشگر و تخصیص تسهیلات کمبهره یا بلاعوض برای تبدیل یافتههای تحقیقاتی زنان به محصولات قابل عرضه در بازار
برنامه های بینالمللی و دیپلماسی فرهنگی
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و مادر گفت: امسال برنامههای فرامرزی با همکاری بانوان مسلمان جهان به منظور معرفی الگوی زن مسلمان ایرانی به جهان و تبادل تجربیات با فعالان زن در کشورهای اسلامی پیش بینی شده است که به شرح زیر اجرا می شود:
برگزاری نشست هماندیشی زنان مسلمان هند و پاکستان به صورت مجازی یا حضوری با محوریت نقش زن در حفظ هویت دینی در برابر تهاجم فرهنگی غرب
برنامه «معرفی الگوی سوم زن» در کشورهای یونان، اندونزی، اسپانیا و ترکیه و برگزاری سلسله سمینارهایی توسط رایزنان فرهنگی در دانشگاهها و مراکز اسلامی کشورهای هدف
تولید محتوا درباره مادران اهلبیت (ع) برای اروپا و آفریقا و ترجمه و تولید کلیپهای تصویری مستند و جذاب درباره سیره حضرت زهرا (س) به زبانهای کلیدی بینالمللی
برگزاری وبینار بینالمللی بانوان با عنوان «سنت نبوی، سیره فاطمی و دعوت از کارشناسان بینالمللی برای تبیین ابعاد سیره حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی همهجانبه
جایزه بینالمللی مرضیه برای تجلیل از آثار علمی، فرهنگی و رسانهای بانوان غیر ایرانی و ایجاد یک جایزه معتبر بینالمللی برای تشویق و حمایت از بانوانی که در جهت ترویج ارزشهای اسلامی کار میکنند
برگزاری نشست تخصصی بینالمللی «زن ایرانی مظهر نجابت و الگوی مقاومت و دعوت از خبرنگاران و تحلیلگران خارجی برای بازدید میدانی و مصاحبه با الگوهای مقاومت زن ایرانی
برگزاری پویش بینالمللی «نور فاطمی با هدف تشویق زنان مسلمان در سراسر جهان به برگزاری مراسم کوچک مذهبی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و انتشار تصاویر آن با هشتگ اختصاصی
فعالیت رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای مختلف و تعامل فرهنگی دانشگاهی و سازماندهی تبادل علمی بین دانشگاههای ایران و سایر کشورها با تمرکز بر کرسیهای مطالعات زنان و خانواده اسلامی
بهرهگیری از الگوی «مادران اهلبیت» برای تقویت ارتباطات بینالمللی با هدف ایجاد و تقویت شبکههای ارتباطی میان انجمنهای زنان مسلمان با تمرکز بر مشترکات تاریخی و مذهبی
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و مادر در پایان این نشست خبری عناوین روزهای هفته بزرگداشت مقام زن و مادر را به شرح زیر اعلام کرد:
شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی خانواده محور، طلایه دار سبک زندگی اسلامی – ایرانی
یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی علم و فناوری، پیشرفت و حکمرانی
دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی فرهنگ و هنر، هویت و تعالی
سهشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی سلامت و ورزش ، امید و نشاط
چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی اقتصاد و تولید، رونق و کارآفرینی
پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی ایثار و شهامت، تمدن و مقاومت
جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی عرصههای اجتماعی، سیاسی و حق محوری
