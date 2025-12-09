افزایش چشمگیر زورگویی سایبری در میان کودکان اروپایی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشها نشان میدهد دختران و کودکان خانوادههای تکفرزند بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.
همهگیری کرونا و استفاده گسترده از ابزارهای دیجیتال نقش مهمی در تشدید این پدیده داشته است.
در کشورهای اروپایی، کودکان و نوجوانان بیش از پیش در معرض آزار و اذیت آنلاین قرار گرفتهاند.
این پدیده شامل ارسال پیامهای توهینآمیز، ایجاد وبسایتهای مسخرهکننده، انتشار عکسهای نامناسب بدون اجازه و تهدید در فضای دیجیتال است.
بررسیها نشان میدهد سطح زورگویی سایبری میان کشورها بسیار متفاوت است و بیشترین آسیب در کشورهای حوزه بالتیک، بریتانیا و ایرلند گزارش شده است.
بر اساس دادههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، میانگین کودکان مورد آزار و اذیت آنلاین در اروپا ۱۵.۵ درصد است و نرخ آن در لیتوانی به ۲۷.۱ درصد میرسد.
پژوهش یورونیوز نکست نشان میدهد که تفاوتهای فرهنگی، فناوری و نهادی میان کشورها بر میزان این پدیده تأثیرگذار است.
کشورهایی که سواد دیجیتال و آموزش ایمنی آنلاین فعال دارند، کودکان در آنها توانایی بیشتری برای پیشگیری و مقابله با زورگویی سایبری دارند.
نتایج بررسی شبکه اروپایی ضد زورگویی نشان میدهد دختران نسبت به پسران بیشتر مورد زورگویی آنلاین قرار میگیرند.
میانگین این پدیده برای دختران ۱۶.۴ درصد و برای پسران ۱۴.۳ درصد است.
دلیل آن فعالیت بیشتر دختران در شبکههای اجتماعی و درگیری در ارتباطات عاطفی آنلاین است.
ساختار خانواده نیز نقش مهمی دارد؛ نوجوانان خانوادههای تکفرزند با نرخ ۱۹.۸ درصد قربانی زورگویی سایبری میشوند در حالی که این رقم در خانوادههای دیگر ۱۴.۱ درصد است.
کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، دلیل این اختلاف را فشارهای مالی و زمانی والدین و نظارت کمتر بر فعالیتهای آنلاین کودکان میدانند.
کارشناسان توصیه میکنند والدین و مدارس با آموزش ایمنی دیجیتال، هدایت صحیح کودکان در فضای آنلاین و برنامههای پیشگیری، از سلامت روان و امنیت آنلاین کودکان محافظت کنند.
این اقدامات میتواند به کاهش اثرات منفی زورگویی سایبری و تقویت توانمندی نوجوانان در فضای دیجیتال کمک کند.
