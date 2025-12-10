  1. صفحه اصلی
قباد طالبانی: هنوز نامزد ما برای ریاست‌جمهوری مشخص نیست

۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۱
نایب رئیس دولت اقلیم کردستان با تأکید بر مثبت‌بودن گفت‌وگوهای دو حزب اصلی کُرد، اعلام کرد که تا این لحظه حزب اتحادیه میهنی نامزد نهایی خود برای سمت ریاست‌جمهوری عراق را معرفی نکرده و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قباد طالبانی، نایب رئیس دولت اقلیم کردستان، امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت نشست‌های مشترک میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان روندی مثبت داشته است و اعلام کرد جلسه‌ای که برای امروز برنامه‌ریزی شده بود، به هفته آینده موکول شده است.

طالبانی با اشاره به رایزنی‌های صورت‌گرفته در بغداد، اظهار داشت که دیدار با سایر جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در پایتخت، فرصتی ایجاد کرده تا دیدگاه‌های متفاوت به‌خوبی مطرح و بررسی شود.

وی افزود: طی روزهای اخیر با طیف گسترده‌ای از طرف‌ها گفت‌وگو شده و تلاش می‌شود روندی سازمان‌یافته و پایدار شکل گیرد تا مسیر تشکیل دولت فدرال هموار شود.

دیدگاه اتحادیه میهنی درباره بغداد و آینده سیاسی عراق

نایب رئیس دولت اقلیم توضیح داد که سفر اخیر هیأت اتحادیه میهنی به بغداد، زمینه آشنایی بیشتر با سیاست‌های کلان و همچنین ارائه رویکردهای این حزب را فراهم کرده است و تأکید کرد: اتحادیه میهنی حزبی عراقی است و به عراقِ قدرتمند پایبند است؛ از این رو ضروری است اقلیم کردستان نیز بخشی از یک عراق باثبات و نیرومند باشد.

طالبانی افزود تلاش‌ها به‌صورت موازی بر ایجاد چارچوبی صحیح در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و همچنین پیگیری راه‌حل‌های عملی برای اختلافات میان اربیل و بغداد متمرکز شده است.

اتحادیه میهنی هنوز برای ریاست‌جمهوری؛ نامزد معرفی نکرده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: اتحادیه میهنی تاکنون نامزد مشخصی برای پست ریاست‌جمهوری عراق تعیین نکرده و منتظر خواهد ماند تا شرایط و گزینه‌های نهایی روشن شود.

تأکید بر پرداخت حقوق کارمندان اقلیم

طالبانی همچنین درباره وضعیت حقوق کارکنان اقلیم کردستان گفت: تمام تلاش‌ها بر این است که هیچ تفاوتی در پرداخت حقوق ماه‌های آبان و آذر ایجاد نشود. به گفته وی، روندهای اجرایی برای تضمین تداوم پرداخت‌ها ادامه دارد و کمیته‌های مربوطه آماده انتشار فهرست‌ها و انجام پرداخت‌ها هستند.

