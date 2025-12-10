به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قباد طالبانی، نایب رئیس دولت اقلیم کردستان، امروز سهشنبه در یک نشست خبری گفت نشستهای مشترک میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان روندی مثبت داشته است و اعلام کرد جلسهای که برای امروز برنامهریزی شده بود، به هفته آینده موکول شده است.
طالبانی با اشاره به رایزنیهای صورتگرفته در بغداد، اظهار داشت که دیدار با سایر جریانها و گروههای سیاسی در پایتخت، فرصتی ایجاد کرده تا دیدگاههای متفاوت بهخوبی مطرح و بررسی شود.
وی افزود: طی روزهای اخیر با طیف گستردهای از طرفها گفتوگو شده و تلاش میشود روندی سازمانیافته و پایدار شکل گیرد تا مسیر تشکیل دولت فدرال هموار شود.
دیدگاه اتحادیه میهنی درباره بغداد و آینده سیاسی عراق
نایب رئیس دولت اقلیم توضیح داد که سفر اخیر هیأت اتحادیه میهنی به بغداد، زمینه آشنایی بیشتر با سیاستهای کلان و همچنین ارائه رویکردهای این حزب را فراهم کرده است و تأکید کرد: اتحادیه میهنی حزبی عراقی است و به عراقِ قدرتمند پایبند است؛ از این رو ضروری است اقلیم کردستان نیز بخشی از یک عراق باثبات و نیرومند باشد.
طالبانی افزود تلاشها بهصورت موازی بر ایجاد چارچوبی صحیح در حوزههای اقتصادی و سیاسی و همچنین پیگیری راهحلهای عملی برای اختلافات میان اربیل و بغداد متمرکز شده است.
اتحادیه میهنی هنوز برای ریاستجمهوری؛ نامزد معرفی نکرده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: اتحادیه میهنی تاکنون نامزد مشخصی برای پست ریاستجمهوری عراق تعیین نکرده و منتظر خواهد ماند تا شرایط و گزینههای نهایی روشن شود.
تأکید بر پرداخت حقوق کارمندان اقلیم
طالبانی همچنین درباره وضعیت حقوق کارکنان اقلیم کردستان گفت: تمام تلاشها بر این است که هیچ تفاوتی در پرداخت حقوق ماههای آبان و آذر ایجاد نشود. به گفته وی، روندهای اجرایی برای تضمین تداوم پرداختها ادامه دارد و کمیتههای مربوطه آماده انتشار فهرستها و انجام پرداختها هستند.
