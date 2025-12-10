به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه درس خارج فقه خود با هشدار شدید نسبت به جریان‌هایی که هویت شیعه را هدف گرفته‌اند، تأکید کرد: تشکیک در مقامات و مظلومیت اهل‌بیت(ع) با بیانات و استدلالات «سخیف» ، «خیانت به تاریخ و هویت شیعه» است.

وی افزود: ائمه اطهار(ع) برای ما هویت‌اند. اگر کسانی بخواهند مقامات ائمه(ع) را تنزل دهند، آگاهانه یا ناآگاهانه، به تاریخ و علم و هویت شیعه خیانت می‌کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به سخنانی که درباره مظلومیت‌های حضرت زهرا(س) و حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) مطرح می‌شود، تأکید کرد: اینطور نیست که اصل نقل این ظلم‌ها امروز مطرح شده باشد بلکه از دیر باز در منابع کهن فریقین و خصوصا در منابع معتبر شیعی وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با استناد به گفتار مرحوم شیخ طوسی در تلخیص الشافی یادآور شد: به عنوان مثال شیخ طوسی در قرن پنجم این وقایع را گزارش کرده و تصریح کرده است که شیعیان در این‌باره خلافی ندارند.

وی اضافه کرد: اینکه گاهی گفته می‌شود این باورها را مداحان و اهل منبر در روزگار ما ساخته‌اند، سخن بی‌اساسی است. این حرف‌های سخیف، بازی با اعتقادات شیعه و هدف گرفتن هویت شیعه است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سه وظیفه مهم شیعیان را برشمرد: شناخت علمی مقامات ائمه با مراجعه به منابعی چون کافی، بصائر الدرجات، خصال، امالی شیخ و منابع روایی دیگر. اتصال وجودی و انس قلبی با آنان و طلب اعانت و تأثیر معنوی‌شان بر قلب و روح انسان؛ و پاسداشت هویت شیعی از طریق حساسیت نسبت به جریان‌هایی که است که راه می‌افتد تا این هویت را کمرنگ کنند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: برخی از این جریان‌ها ممکن است پشت پرده اهداف دیگری داشته باشند و با ایجاد التهابات ساختگی زمینه ضربه‌زدن در حوزه‌های دیگر را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: این حساسیت واجب است؛ نباید بگذاریم هویت شیعه تضعیف شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با دعوت به انس با قرآن، توکل و پیوند معنوی با امام حی(عج) گفت: راه قرب به ساحت حق تعالی و ائمه اطهار(ع) برای ما باز است؛ خود را از این مراتب محروم نکنیم و از وظایفمان غفلت نورزیم.

