پیام عمار حکیم به مناسبت روز پیروزی بر داعش

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در هشتمین سالروز پیروزی عراق بر داعش پیامی فرستاد.

به گزارش الفرات نیوز، الحکیم نوشت: در روز پیروزی عراق، برترین درودها را تقدیم می‌کنم به صادرکننده فتوای مبارک و به کسانی که به آن لبیک گفتند، و نیز به همه شهدای عراق که از سرزمین، ناموس و مقدسات پاسداری کردند.

گفتنی است هیئت دولت عراق به مناسب هشتمین سالگرد پیروزی عراق بر داعش، امروز را تعطیل رسمی اعلام کرد.

نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق نیز در سالروز پیروزی عراق بر داعش بیان کرد که تحت هدایت فتوای مبارک مرجعیت عالیقدر دینی، فداکاری‌های مردم عراق منجر به پیروزی آشکار و جاودانه شده است.

