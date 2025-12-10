به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، رئیس بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء، در بخش صحیفه سجادیه همایش ریحانه النبی ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س) با لقب شریف «ریحانهالنبی»، به جایگاه دعا و نیایش در حیات انسان پرداخت.
وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س) در قله دعا و نیایش ایستاده و امام سجاد(ع) مکتب دعا را در قالب صحیفه سجادیه بنیان نهاده است، گفت: این مکتب معرفتی، انسان را با حقیقت دعا و نقش آن در نظام هستی آشنا میکند.
جوادی آملی با طرح چالش دیرینه رابطه علم و دعا افزود: همواره این پرسش مطرح بوده که آیا علم در زندگی انسان سهم کامل دارد یا دعاست که میتواند مشکلات را برطرف کند. علم نقش دوا دارد و دعا نقش شفا؛ علم شرایط و زمینه را آماده میسازد اما اراده الهی است که تحقق میبخشد.
وی در ادامه با اشاره به آموزههای امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه تأکید کرد: دعا آیین و شرایطی دارد؛ نخست ستایش پروردگار، سپس صلوات بر پیامبر و اهلبیت، و آنگاه اعتراف به گناه و طلب آمرزش. اگر این آداب رعایت شود، اجابت الهی حتمی است زیرا وعده خداوند تخلفناپذیر است.
رئیس بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء خاطرنشان کرد: امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه منطق دعا را برای بشر روشن کرده است تا انسان بداند دعا چه نقشی در نظام هستی ایفا میکند و چگونه میتواند در کنار علم، مسیر زندگی را به کمال برساند.
