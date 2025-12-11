شباهت حضرت زهرا (س) به شب قدر

خبر گزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در گستره پر رمز و راز معارف اسلامی، دو حقیقت بزرگ، "شب قدر" و "وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا (س)"، همچون نگین‌های درخشانی می‌درخشند. هر دو در ظاهر دارای ابعادی شناخته شده‌اند، اما در باطن، گنجینه‌ای از اسرار و حقایق بی‌شمار را در خود نهفته‌اند که درک کاملشان، نیازمند تأملی عمیق است. این مقاله می‌کوشد تا با واکاوی شباهت‌های شگفت‌انگیز این دو حقیقت قدسی، پرده از بخشی از عظمت و منزلتشان برگرفته و دریچه‌ای به سوی معرفت بیشتر بگشاید.



بخش اول: مجهول‌القدر بودن و رازآلودگی

شب قدر:

قرآن کریم آن را شبی "ناشناخته" (و ما ادریک ما لیلة القدر)(1) معرفی می‌کند.

زمان دقیق آن پنهان است تا انگیزه جستجو و رازگشایی را در مؤمنان بیدار کند.

فلسفه این پنهان بودن: ایجاد شوق عبادت و مراقبت در تمام شب‌های محتمل.

اشاره به عظمت و ارزش بی‌نهایتش (خیر من الف شهر)(2).



حضرت زهرا (س):

«فاطمه لیلة القدر»؛ حدیث مشهور که جایگاه ایشان را با شب قدر پیوند می‌دهد و بر مجهول‌القدر بودن ایشان تأکید دارد.

پنهان بودن قبر مطهر ایشان به عنوان نمادی از پنهان بودن قدر و منزلت ایشان.

کمتر شناخته شدن ابعاد وجودی، علمی، عرفانی و سیاسی ایشان در طول تاریخ، حتی برای بسیاری از مسلمانان.

این پنهان‌ماندگی، خود دلیلی بر عظمت ایشان است که فراتر از ادراک عمومی قرار می‌گیرد.



بخش دوم: منبع خیر، برکت و کوثر الهی

شب قدر:

شب نزول قرآن، کتاب هدایت و نور.

شب نزول ملائکه و روح که حامل برکات و رحمت الهی هستند (تنزل الملائکة و الروح فیها...)(3).

شب تعیین مقدرات سالانه انسان‌ها (فیها یفرق کل امر حکیم)(4)

در آن شب هر امر استواری (با حکمت و تدبیر نظام احسن) معیّن و ممتاز می‌گردد.



شب آرامش و سلامت (سلام هی حتی مطلع الفجر)(5)

حضرت زهرا (س):

مصداق بارز کوثر الهی (إنا أعطیناک الکوثر). "کوثر" به معنای خیر کثیر است که شامل نسل پاک پیامبر (ص)، علوم فراوان، شفاعت و هر گونه برکت می‌شود.

ایشان مادر ائمه اطهار (ع) هستند و نسل پاک پیامبر (ص) از طریق ایشان ادامه یافت.



سرچشمه علم و حکمت (مصحف فاطمه).

ایشان واسطه فیض الهی هستند؛ بسیاری از برکات عالم از طریق ایشان به مخلوقات می‌رسد.

نور وجود ایشان که از نور الهی نشأت گرفته است، برکت و هدایت‌بخش است.

سوره کوثر (إنا أعطیناک الکوثر)، سوره دخان (فیها یفرق کل امر حکیم).



بخش سوم: ظرف نزول حقایق و تجلی علم الهی

شب قدر:

زمان نزول دفعی قرآن کریم بر قلب مبارک پیامبر (ص).

شب باز شدن درهای آسمان و ارتباط بیشتر با عالم ملکوت.

شب درک و فهم حقایق عمیق هستی.



حضرت زهرا (س):

«قلب سلیم» و «صدر رحیب»(سینه گشاده) ایشان، ظرفی برای نزول الهامات غیبی و حقایق قدسی بود.

مصحف فاطمه (س) که گواه بر ارتباط مستقیم ایشان با عالم غیب و دریافت معارف از جبرئیل است. این مصحف، حاوی اسرار و علوم الهی بود که برای ائمه (ع) به ارث گذاشته شد.

ایشان معلم و الگو برای ائمه (ع) و سرچشمه بسیاری از علوم اسلامی بودند.

منزل ایشان محل آمد و شد فرشتگان و نزول برکات آسمانی بود.

سوره احزاب (آیه تطهیر) که بیانگر طهارت و پاکیزگی اهل بیت و آمادگی ایشان برای دریافت علوم الهی است.



بخش چهارم: راز هستی و نقطه عطف خلقت

شب قدر:

شب قدر، رمز و راز آفرینش و تدبیر جهان است. درک آن، به منزله فهم عمیق‌تری از نظام هستی و قوانین الهی است.

بدون شب قدر، نزول قرآن و هدایت انسان‌ها معنای کاملی نداشت.



حضرت زهرا (س):

روایات متعددی وجود دارد که ایشان را «لیلة القدر» معرفی می‌کنند و بیان می‌دارند که:

امام صادق علیه السلام : مَن عَرَفَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعرِفَتِها فَقَد أدرَکَ لَیلَةَ القَدرِ؛(6)

هر که فاطمه را ، آن گونه که سزاوار است ، بشناسد ، بی تردید شب قدر را درک کرده است .

این حدیث نشان می‌دهد که فهم حقیقت شب قدر، بدون شناخت مقام و منزلت حضرت زهرا (س) امکان‌پذیر نیست.

ایشان نقطه اتصال نبوت و امامت و حلقه وصل رسالت و ولایت هستند.

نقش ایشان در بقای اسلام و هدایت بشریت، ایشان را به یکی از رموز اصلی خلقت تبدیل کرده است. تأکید بر اینکه این شباهت‌ها، نه تنها به عظمت حضرت زهرا (س) می‌افزاید، بلکه درک عمیق‌تری از شب قدر به ما می‌دهد. بنابراین فهم این ارتباط، ما را به سوی کسب معرفت بیشتر نسبت به این دو حقیقت قدسی سوق می‌دهد و اهمیت جایگاه زن در اسلام را به روشنی بیان می‌کند.

پی نوشت:

1.سوره قدر/آیه 2

2. سوره قدر/آیه 3

3. سوره قدر /آیه4

4..سوره دخان/آیه4

5.سوره قدر/آیه5

6.بحارالانوار، ج 43 ، ص 65

بانو ف. دلداری