محتوای تبلیغی مبلغان اربعین به روز باشد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ابنا _ آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، در دیدار جمعی از اعضای ستاد اجرایی پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین گفت: باید تلاش کرد تا محتواهای مورد نیاز برای مبلغان فعال اربعین به روز باشد.

وی با تاکید بر اینکه اربعین جزو نشانه‌ها و نمادهای هویتی شیعه است، خاطرنشان کرد: اربعین به عنوان فرهنگ الهی شناخته می‌شود و باید تلاش کرد در زمینه‌های مرتبط با این موضوع، نگاه خالصانه و الهی جاری باشد.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: اربعین، قله ای برای معرفت شناسی اهل بیت علیهم السلام است و اگر ما اهل بیت بخصوص سیدالشهدا علیه السلام را بشناسیم و به گروه هدف بشناسانیم در پرتو آن، اسلام عزیز شناخته می شود . پیامبر (ص) می فرمایند: هر چیزی اساس و بنیادی دارد و پایه و بنیاد اسلام ، محبت اهل بیت علیهم السلام است و راه نفوذ اسلام به دلها هم معرفت اهل بیت است که با اربعین محقق می شود.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی با اشاره به پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین در مشهد گفت: پس از تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر غنیمت شمردن فرصت و نعمت اربعین برای وحدت کشورهای مختلف، پنجمین سال است که این کنگره را برگزار می‌کنیم و با استقبال کشورهای مختلف؛ امسال میزبان مهمانانی از ۲۰ کشور فعال اربعین هستیم.

وی به برگزاری همایش علمی «اربعین و امتداد سنت نبوی» در عراق به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) به همت ستاد فرهنگی اربعین خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ رساله و پایان نامه دانشگاهی با موضوع اربعین دفاع شد و بیش از ۲۰۰ رساله و پایان نامه هم در دست تدوین است.

حجت الاسلام احمدی همچنین به دفاع از ۴۰ رساله اربعینی در حوزه های علمیه خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ مقاله علمی پژوهشی هم تاکنون ارائه شده است.

پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین ۲۵ تا ۲۸ آذر در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸