به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت ابوالشهید مرحوم حاج جاسم کعبی، پیام تسلیتی از سوی آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خطاب به آیت‌الله عباس کعبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، صادر شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حضرت آیت الله حاج شیخ عباس کعبی (دامت توفیقاته)

خبر درگذشت ابوالشهید و ابوالزوجه مکرم مرحوم حاج جاسم کعبی (طاب ثراه) موجب تاسف گردید.

ضمن عرض تسلیت به جنابعالی وخاندان مصاب، از خداوند متعال برای روح آن فقید سعید، رحمت، مغفرت و حشر با موالیانش و برای همه داغدیده گان و بازماندگان صبرجمیل و اجرجزیل مسألت دارم.

رضا رمضانی ۱۶ آذر ۱۴۰۴

