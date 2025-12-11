به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی «ناصر مکارم شیرازی» از مراجع تقلید شیعه، به همایش «قرار یاری، اتحاد مقدس و امیدآفرینی از منظر علوی و فاطمی» پیامی به شرح زیر صادر کردند:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»

در ابتدای سخن ولادت باسعادت صدیقه طاهره و الگوی کامل اخلاق، علم و فضیلت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک می گویم و از دست اندرکاران برگزاری این همایش ترویج معارف علوی و فاطمی و شرکت‌کنندگان محترم کمال تشکر را دارم و امیدوارم این برنامه به اهداف عالی خود دست یابد.

در میان طوفان مشکلات مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و توطئه‌های گوناگون دشمن، برخی از نکات شرط بقا و ادامۀ حیات جامعه و مؤثر در حل بسیاری از نابسامانی هاست.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبۀ قاصعه پس از اشاره به قدرت و شوکت امت های پیشین که در پرتو عنایت الهی صبر و تقوا به دست آمده بود یکی از اسباب انحطاط آنان را تفرقه و اختلاف بر می شمرد. آنجا که فرمود: «فَانْظُرُوا إِلَی مَا صَارُوا إِلَیْهِ فِی آخِرِ أُمُورِهِمْ حِینَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَ تَشَتَّتَتِ الْأُلْفَةُ وَ اخْتَلَفَتِ الْکَلِمَةُ وَ الْأَفْئِدَةُ» تا آنجا که خداوند هم لباس کرامت را از آنان خلع کرد و هم نعمت‌هایش را سلب نمود ولی قصه آنان برای عبرت در میان ما باقی ماند.

اتحاد یکی از آن رموزی است که باید همچون عنصری مقدس در حفظ آن در میان امت کوشید و بهای آن را پرداخت هرچند سخت و مرارت آور باشد و کنار این مشکلات و راه سخت، آنچه دل ها را گرم و قدم ها را استوار نگه می دارد امید به رحمت الهی است که تنها نقطه روشن در این دنیا است و انبیاء و اولیای الهی هرگاه خود را در میان دشواری ها می یافتند خود را به ذات پاک او می سپردند. در این میان یکی از مؤثرترین اقشار در احیاء اتحاد و امید بین بخش های مختلف جامعه، زنان ما هستند که چه در کسوت مادری یا همسری و یا در تمام نقاط جامعه می توانند در کنار کسب و ارتقاء معارف به خویشتن و دیگران کمک کرده و جامعه‌ای قدرتمند و پایدار را بسازند. قطعاً این گونه همایش ها و گردهمایی ها با بررسی کلمات معصومین و سیره عملی آنان و بهره مندی از علما و اندیشمندان و مشارکت جوانان می‌تواند راه های اتحاد و امیدآفرینی را تبیین کرده و در میان آحاد جامعه، خصوصاً جوانان عزیز ترویج نماید.

در پایان مجدداً این عید نورانی را به همه شما عزیزان خصوصاً بانوان گرامی تبریک عرض نموده و از برگزارکنندگان این همایش و شما شرکت‌کنندگان علی‌الخصوص امام جمعه محترم کرج و رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر استان البرز جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی همدانی تشکر می نمایم و از خداوند متعال مسألت دارم کشور و مردم ما را امتی علوی و فاطمی قرار دهد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

قم ـ ناصر مکارم شیرازی

18 / 9 / 1404

167