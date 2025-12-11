به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آمارهای موتور جستجوی گوگل در سال 2025 نشان داد که مهم‌ترین موضوعات مورد جستجو در جهان بازتاب‌دهنده رویدادهای سیاسی و فناوری این سال بوده است؛ از جمله ترور فعال آمریکایی «چارلی کرک» و جنگ ایران ـ اسرائیل.

بر اساس داده‌ها، جنگ 12روزه میان ایران و اسرائیل در صدر فهرست جستجوهای جهانی قرار گرفت. همچنین ترور «چارلی کرک» دومین موضوع پرجستجو بود تا این دو رویداد بیشترین بازتاب را در فضای اینترنت طی سال 2025 داشته باشند.

در حوزه فناوری، گوشی آیفون 17 بیشترین میزان جستجو را به خود اختصاص داد. بازی «لبوبو» نیز در میان موضوعات پرطرفدار قرار گرفت. همچنین هوش مصنوعی با قدرت بیشتری در نتایج جستجو ظاهر شد؛ از جمله موتور «DeepSeek» چین و پلتفرم «Gemini» متعلق به گوگل. در کنار این موارد، انتخاب پاپ جدید واتیکان و وقوع بلایای طبیعی در سال 2025 نیز توجه جهانیان را به خود جلب کرد.

