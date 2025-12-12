به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بازار املاک و مستغلات اسرائیل به پایینترین سطح فروش خود رسیده؛ سطحی که از اکتبر ۲۰۲۳ ــ زمانی که حمله به غزه آغاز شد ــ سابقه نداشته است. این بازار اکنون با رکود عمیقی روبهروست و روند کاهش قیمت آپارتمانها نیز در ماه سپتامبر برای هفتمین ماه پیاپی ادامه یافته است.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» در ماههای اخیر سرعت افزایش قیمتها ــ که از ابتدای ۲۰۲۳ آغاز شده بود ــ بهوضوح کند شده است. همزمان، موجودی آپارتمانهای نوسازِ فروشنرفته در اراضی اشغالی به حدود ۸۴ هزار واحد رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش دارد. با وجود اختلافنظر درباره نحوه محاسبه این موجودی، تصویر کلی روشن است که بازار مسکن اسرائیل در حال کند شدن است.
وبسایت اقتصادی «کَلکالیست» اسرائیل نوشت که دلایل شناختهشدهای برای این رکود از جمله افزایش نرخ بهره، محدودیتهای مالی بانک مرکزی اسرائیل، پیامدهای جنگ و افزایش هزینهها، وجود دارد. حتی پس از کاهش اخیر قیمتها، خرید یک آپارتمان متوسط در اسرائیل همچنان به حدود ۱۶۵ ماه حقوق نیاز دارد. با وجود اهمیت این عوامل، «کَلکالیست» میگوید یک عامل بسیار مهم نادیده گرفته میشو که آن عامل، افزایش مهاجرت اسرائیلیها پس از جنگ است.
افزایش شدید تعداد اسرائیلیهای مهاجر، بازتابی واقعی از وضعیت بیثباتی و نااطمینانی است. طبق دادههای مرکز آمار اسرائیل، مهاجرت از اسرائیل از سال ۲۰۲۳ افزایش قابل توجهی یافته است. در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۲.۸ هزار نفر این رژیم را ترک کردند و با کسر بازگشتکنندگان، خالص مهاجرت به حدود ۵۸.۶ هزار نفر رسید. آمار ۹ ماه نخست ۲۰۲۵ نیز همین روند را نشان میدهد.
اگرچه بخش بزرگی از مهاجران، یهودیان روسی هستند که شاید از ابتدا قصد اقامت دائمی نداشتند، اما افزایش قابل توجه مهاجرت میان اسرائیلیهای متولد آن سرزمین نیز دیده میشود. از میانه ۲۰۲۳، تراز مهاجرت اسرائیل وارد دورهای منفی شده است.
مهاجرت، مستقیماً از طریق افزایش تعداد واحدهای خالی بر بازار مسکن اسرائیل اثر میگذارد؛ اما فراتر از آن، این دادهها ــ هرچند نمونهای کامل نیستند ــ نشانههای یک روند گستردهتر در کل جامعه است. همان عواملی که بیاعتمادی و نگرانی ایجاد میکنند و برخی را به ترک اسرائیل وادار میسازند، موجب تردید دیگران در تصمیمات بلندمدت مانند خرید خانه و گرفتن وام مسکن میشود.
این مسئله در تلآویو، که قیمت یک آپارتمان معمولی به پنج میلیون شِکِل یا بیشتر رسیده، واضحتر است. این واحدها برای طبقه مرفه نیست، بلکه برای اقشار درآمد متوسط-بالا است که معمولاً به وامهای سنگین نیاز دارند؛ اما در فضای بیثبات کنونی از چنین تصمیمی پرهیز میکنند.
کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در اسرائیل برای نخستین بار پس از حدود دو سال، خبری مثبت برای بازار مسکن محسوب میشود؛ همچنین رشد بازار سهام و کاهش نرخ بیکاری نیز مشوقاند. با این حال، اعتماد عمومی فقط به شاخصهای اقتصادی وابسته نیست؛ بلکه به احساس امنیت، کارآمدی دولت و وضعیت نظام دموکراتیک نیز بستگی دارد. افزایش تعداد مهاجران، مطابق تحلیل «کَلکالیست»، نشانهای از کاهش اعتماد عمومی است و اگر این روند در بخشهای گسترده جامعه ادامه یابد، رکود بازار مسکن اسرائیل را تشدید و آن را به یک بحران کامل تبدیل میکند.
در ماه اکتبر، فروش مسکن در اسرائیل به پایینترین سطح خود از ۲۰۲۳ رسید. طبق گزارش اقتصاددان ارشد وزارت خزانهداری اسرائیل، رکود فروش در اکتبر ۲۰۲۵ شدت بیشتری یافته است. در این ماه تنها ۴۵۱۸ آپارتمان ــ نوساز و دستدوم ــ خریداری شد که این عدد با وجود آپارتمانهای دولتی نیز محاسبه شده است. این میزان، کاهش ۱۲ درصدی نسبت به اکتبر ۲۰۲۴ و کاهش ۳۵ درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد. بر پایه دادههای «کَلکالیست»، معاملات بخش آزاد مسکن نیز به ۳۶۳۹ واحد رسید که نسبت به ماه گذشته ۴۰ درصد کاهش دارد.
بخش آپارتمانهای دستدوم ــ که معمولاً روند نزولی ملایمتری دارد ــ در این ماه کاهش شدیدتری را تجربه کرد و نسبت به ماه قبل ۳۹ درصد سقوط داشت؛ این در حالی است که سپتامبر نیز نسبت به اوت حدود ۲۵ درصد افت کرده بود. خرید مسکن برای اولینبار نیز با کاهش ۳۰ درصدی روبهرو شد؛ نشانهای از اینکه حتی تخفیفها و مشوقهای توسعهدهندگان هم نتوانسته خریداران مردد را به بازار بازگرداند. بازار ارتقای مسکن نیز با کاهش ۴۴ درصدی فروش همراه بوده است.
