به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مسلمانان شمال ایالت تگزاس پس از بازداشت مروان معروف از شخصیت‌های برجسته اسلامی این ایالت توسط مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در بهت و حیرت فرو رفته‌اند. بازداشت این مقام دینی هم‌زمان با رد درخواست کارت سبز او صورت گرفت و طبق اظهارات صندوق حقوقی مسلمانان آمریکا، این تصمیم در راستای تکرار ادعاهای ادارۀ مهاجرت برای رد اقامت او صورت گرفته است.

صندوق حقوقی مسلمانان آمریکا اعلام کرد که دپارتمان دعاوی مهاجرت این سازمان، بیش از شش سال است نمایندگی مروان معروف را بر عهده دارد تا واجد شرایط اقامت دائم قانونی باشد و تصمیم اخیر برای رد درخواست کارت سبز را هم در دادگاه مهاجرت و هم در دادگاه فدرال به چالش خواهد کشید.

مروان معروف که به‌عنوان یک دانشجو به ایالات متحده آمده بود، بیش از ۳۰ سال در این کشور زندگی کرده است. او بعدها در همانجا ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد.

یک از رهبران مؤسسه یقین در آمریکا بازداشت مروان معروف را زخمی برای کل جامعۀ مسلمانان دالاس دانست. اعضای انجمن مسلمانان دالاس در مرکز انجمن گردهم آمدند تا ضمن همدردی با خانوادۀ مروان معروف، اقداماتی را در راستای آزادی او انجام دهند.

