به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در صحنهای قابلتوجه، «فلیکس تشیسکدی» رئیسجمهور کنگو دموکراتیک و همسرش «دنیس نیاکرو» در یک جلسهٔ دعای جمعی ظاهر شدند که توسط «پاولا وایت» کشیش آمریکایی مشاور معنوی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، رهبری میشد.
حضور او تنها یک مراسم مذهبی نبود، بلکه بخشی از یک سفر گسترده آفریقایی بود که بین ۵ تا ۱۷ نوامبر جاری انجام شد و شامل گابن، کنگو دموکراتیک، رواندا و اوگاندا میشد؛ سفری که در زمانی صورت گرفت که واشنگتن تلاش میکند روند صلح بین کینشاسا و کیگالی را—به دلیل جنگ در شرق کنگو پیچیده شده—پیش ببرد. این گزارش را وبسایت «افریقا ریپورت» منتشر کرده است.
افزایش نفوذ انجیلیها
وایت که از فوریه گذشته ریاست دفتر ایمان در کاخ سفید را برعهده دارد، نماد افزایش نفوذ محافل انجیلی محافظهکار در دولت ترامپ است. این نفوذ از مرزهای داخلی آمریکا فراتر رفته و به حوزه سیاست خارجی نیز رسیده، بهویژه در آفریقا که کلیساهای انجیلی در آن رشد چشمگیری داشتهاند.
گزارش افریقا ریپورت اشاره میکند که ترامپ در کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۶ میلادی خود بر این شبکهها تکیه کرد و موفق به کسب ۸۰ درصد آرای انجیلیهای سفیدپوست شد.
سفر وایت نیز سفر جداگانهای نبود؛ او روابط نزدیکی با رهبران مذهبی برجسته آفریقایی از جمله نیکولاس دانکن ویلیامز کشیش غنایی برقرار کرده است؛ شخصیتی برجسته در آکرا که روابط سیاسی او تا واشنگتن امتداد دارد.
دانکن ویلیامز همچنین با همسرش، رزا ویتاکر، که چهرهای بانفوذ در حوزه تجارت آفریقا و آمریکا است، پیوند دارد؛ کسی که در تدوین قانون «فرصتها و رشد آفریقایی» (AGOA) نقش داشت؛ قانونی که از سال ۲۰۰۰ میلادی امتیازات صادراتی به کشورهای آفریقایی اعطا کرده است.
دیپلماسی مذهبی
بر اساس گزارش افریقا ریپورت، حضور وایت در کاخهای ریاستجمهوری آفریقا تنها جنبه تشریفاتی نداشت، بلکه حامل پیامهای سیاسی غیرمستقیم از سوی ترامپ بود.
برای مثال، «پل کاگامه» رئیسجمهور رواندا، میزبان او در یک ضیافت شام بود؛ زیرا به خوبی میدانست نزدیکی او به ترامپ وزن مهمی در هرگونه میانجیگری دارد.
در سوی دیگر، «یوری موسهوینی» رئیسجمهور اوگاندا، او را در حاشیه یک کمپین تبلیغ مذهبی که توسط کشیش «رابرت کایانجا» —یکی از نزدیکترین متحدان محلی وایت—برگزار شده بود، پذیرفت.
با وجود تأکید وایت بر اینکه سفرش شخصی بوده، اما زمانبندی آن همزمان با تلاشهای دیپلماتیک فشرده آمریکا برای احیای یک توافق همکاری منطقهای بین کنگو و رواندا بود.
او حتی شخصاً در مراسم امضای یک توافق صلح اولیه در کاخ سفید در ۲۷ ژوئن گذشته حضور داشت و پس از امضا، مراسم دعا را رهبری کرد؛ اتفاقی که از تداخل بیسابقه بین دین و سیاست در دیپلماسی آفریقایی دولت ترامپ حکایت دارد.
سفر پاولا وایت به آفریقا نشان میدهد که نوعی دیپلماسی مذهبی جدید در حال شکلگیری است؛ جایی که نفوذ انجیلیهای آمریکایی با منافع واشنگتن در قاره آفریقا تلاقی پیدا میکند.
با وجود تأکید مشاور معنوی ترامپ بر جنبهٔ روحانی مأموریتش، حضور او در قلب پروندههای حساس سیاسی، پرسشهایی را درباره حدود این نقش و میزان تأثیر آن بر روند صلح در منطقهٔ دریاچههای بزرگ آفریقا مطرح میکند.
