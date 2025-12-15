تحرکات نظامی نیروهای آمریکایی در دیرالزور سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در سوریه اعلام کردند که نیروهای نظامی آمریکا امروز تحرکات امنیتی در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه «قسد» انجام دادند. این تحرکات شامل خروج یک کاروان نظامی متشکل از چندین خودروی زرهی از شهر حسکه به سمت دیرالزور بود.

بر اساس گزارش «دیدبان حقوق بشر سوریه»، این اقدامات پس از افزایش فعالیت‌های هسته‌های داعش و حمله اخیر آنان به نظامیان آمریکایی در تدمر، در چارچوب رصد و پیگیری وضعیت امنیتی منطقه صورت گرفت.

روز گذشته نیز یک کاروان از نیروهای «ائتلاف بین‌المللی» شامل شش خودروی زرهی به همراه خودروهای وابسته به «قسد» در مسیر عمبارة میان جاده بین‌المللی M4 و شهر قامشلی شمال حسکه، گشت‌زنی کردند. همچنین در اقدامی مشترک، نیروهای ائتلاف بین‌المللی همراه با خودروهای «قسد» در خیابان‌های شهر رقه گشت‌زنی کردند که با پرواز جنگنده‌های ائتلاف همزمان شد.

در همین حال، وزارت کشور سوریه روز گذشته اعلام کرد که پنج نفر از متهمان حمله به کاروان مشترک نظامیان آمریکایی و سوری در تدمر بازداشت شده‌اند.

این حمله به کشته شدن سه آمریکایی، شامل دو نظامی و یک مترجم غیرنظامی، و زخمی شدن شماری از نیروهای آمریکایی و سوری منجر شد.

...................................

پایان پیام/ 167