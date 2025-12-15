  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

۸۸۰ نفر در دوره عمومی تدبر در قرآن آموزش دیدند

۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۵
کد مطلب: 1762044
۸۸۰ نفر در دوره عمومی تدبر در قرآن آموزش دیدند

رئیس اداره قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان گیلان، از برگزاری گسترده دوره عمومی تدبر در قرآن سطح یک در سراسر استان خبر داد و گفت: ۸۸۰ نفر در این دوره ها آموزش دیدند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «مصطفی رهبان» رئیس اداره قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گیلان در گفت‌وگویی اظهار کرد: دوره عمومی تدبر در قرآن سطح یک به مدت دو ماه و با حضور اساتید ملی و استانی، به‌صورت هم‌زمان در ۱۶ شهرستان استان گیلان برگزار شد که در مجموع ۸۸۰ نفر از بانوان و آقایان در این دوره آموزشی شرکت کردند.

رئیس اداره قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گیلان افزود: در پایان این دوره ۶۰ روزه، از، شرکت‌کنندگان آزمون به‌عمل آمد که از این تعداد، ۴۵۰ نفر موفق به کسب نمره قبولی و دریافت گواهینامه سطح یک دوره عمومی تدبر در قرآن شدند و مجوز ورود به سطح دوم را به دست آوردند.

وی با بیان اینکه شرکت در سطح دو این دوره، مشروط به اخذ مدرک سطح یک است، گفت: سطح دوم تدبر در قرآن با حضور ۴۵۰ نفر و با تدریس استاد ابراهیمی از قم و استاد احدی از استان گیلان، به‌زودی آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام رهبان خاطرنشان کرد: دوره سطح دوم نیز حدود دو ماه به طول می‌انجامد و شرکت‌کنندگان پس از اتمام موفق این مرحله، وارد دوره تخصصی تربیت مربی تدبر در قرآن خواهند شد.

رئیس اداره قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گیلان در پایان تصریح کرد: در پایان دوره تربیت مربی، به فراگیران گواهی رسمی مربیگری و تدریس تدبر در قرآن اعطا می‌شود که زمینه فعالیت آموزشی و ترویجی آنان در حوزه تدبر در قرآن در استان و سطح ملی را فراهم خواهد کرد.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha