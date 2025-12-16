به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت ۱۵۰۰ مین سال ولادت نبی مکرم اسلام(ص) آیین رونمایی از ۶ محصول جدید بنیاد رسول رحمت(ص) برگزار می‌شود.

این آثار شامل ۴ رمان نوجوان به نام‌های «تختخواب جادویی»، «فقط آن دختر یمنی»، «دختر قابیل»، «باران بی‌پایان»، یک کتاب عمومی به نام «رونمایی از خورشید» و یک کتاب کودک به نام «اگر زودتر می‌شناختمت» می‌باشد.

دکتر «محمدرضا سوقندی» مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و حجت‌الاسلام «علیرضا سبحانی‌نسب» رئیس انجمن ناشران کودک و نوجوان قم، مهمانان ویژه این مراسم هستند.

این مراسم روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه رأس ساعت ۱۰ صبح در قم، خیابان سمیه، نبش کوچه ۱۲، جامعۀ آل البیت العالمیه منعقد می‌شود.

