جشن میلاد حضرت فاطمه(س) توسط پناهجویان شیعه افغانستانی مقیم آلمان + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام پر خیر و برکت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) جمعی از پناهجویان شیعه افغانستانی مقیم شهر برلین آلمان مراسم جشنی برگزار کردند.

سخنران این مراسم که از سوی مرکز فرهنگی - مذهبی «مهدیه اشپانداو» برلین برگزار شده بود، درباره مقام حضرت زهرا(س) و ابعاد علمی، اجتماعی، اخلاقی و شخصیت آن بانوی الهی نکاتی را بیان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجعفر عادلی که سخنران این مراسم بود، به خبرنگار ابنا گفت که در این مراسم، حضرت زهرا(س) به عنوان کوثر نبوی و الگوی جاویدانه از ایمان، پاکی، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی معرفی شدند.

به گفته حجت‌الاسلام عادلی، این مراسم که با حضور شیعیان، محبان اهل‌بیت(ع) و خانواده‌های جامعه مهاجر برگزار شد، فضای سرشار از همدلی و نشاط معنوی را رقم زد.

در پایان این مراسم از برخی خادمان و فعالان این مرکز فرهنگی با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است بسیاری از شیعیان افغانستان که با توجه به شرایط فعلی کشورشان تن به مهاجرت داده‌اند، حتی در کشورهای اروپایی و غیراسلامی هم مراسم مذهبی و مجالس دینی خود را برگزار می‌کنند و بر حفظ عقاید خود مراقبت می‌کنند.