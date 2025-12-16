به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در آیین توزیع بسته‌های معیشتی و یلدایی که با حضور جمعی از مسئولان حوزوی و شهری در مسجد شهدا برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین آیت‌الله زارع اعلام کرد: دو مؤسسه خیریه فعال در این طرح از سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده‌اند و اکنون حدود هزار خانوار دو تا شش نفره تحت پوشش آن‌ها قرار دارند.

وی با تأکید بر مردمی بودن کامل منابع مالی این مجموعه گفت: تمامی کمک‌ها از طریق مبالغ خرد مردمی تأمین می‌شود و هیچ‌گونه حمایت سازمانی یا کمک‌های کلان در میان نیست.

به گفته رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه محبان ثارالله، همین کمک‌های کوچک که از ده تا صد هزار تومان جمع‌آوری می‌شود، به بسته‌های معیشتی، جهیزیه و سایر خدمات حمایتی تبدیل شده و میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

مدیر مدرسه علمیه امام صادق(ع) شیراز با اشاره به برنامه‌های منظم کمک‌رسانی افزود: سالانه هفت مرحله توزیع بسته‌های معیشتی انجام می‌شود و در هر مرحله حدود هزار بسته به دست خانواده‌های نیازمند می‌رسد. او تأکید کرد که براساس توصیه‌های مطرح‌شده، تمامی اقلام این بسته‌ها باید ایرانی، باکیفیت و مشابه کالاهایی باشد که خانواده‌ها برای مصرف شخصی خود تهیه می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین زارع با اشاره به استفاده از برنج داخلی مرغوب، کالاهای اساسی باکیفیت و جهیزیه‌های کاملاً تولید داخل، گفت: در سال‌های گذشته بین ۳۰ تا ۵۰ سری جهیزیه اهدا شده است. ارزش هر سری جهیزیه در سال‌های ابتدایی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود، سپس به ۱۵ تا ۲۰ میلیون رسید و امسال هزینه هر سری جهیزیه به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. او افزود که تمامی اقلام جهیزیه از کارخانه‌های داخلی و برندهای معتبر تهیه می‌شود.

رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه محبان ثارالله در پایان با قدردانی از خیرین مردمی تأکید کرد: تداوم این فعالیت‌ها تنها با مشارکت مردم امکان‌پذیر است و مجموعه خیریه تلاش دارد با شفافیت مالی و ارائه گزارش‌های دقیق، اعتماد عمومی را حفظ و تقویت کند.