به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا امروز سهشنبه(25 آذر) با انتشار اعلامیهای اعلام کرد که هدف کمک به 6 میلیون فرد آسیبپذیر است تا از زمستان سخت جان سالم به در ببرند و تاکید کرد که بیش از ۱۷ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند و شدت گرسنگی عمیقتر شده است.
این نهاد گفت که آمار جدید نشان میدهد شمار افراد مواجه با ناامنی غذایی نسبت به زمستان گذشته سه میلیون نفر افزایش یافته است. همچنین پیشبینی میشود سوءتغذیه کودکان به نزدیک چهار میلیون نفر برسد؛ کمبود بودجه برای درمان کودکان دچار سوءتغذیه، خطر افزایش مرگومیر را در ماههای سرد زمستان بالا برده است.
جان آیلیف، مدیر این برنامه در افغانستان، گفت که دادههای جدید بدترین نگرانیها را تایید میکند. تیمهای کمکرسانی شاهد خانوادههایی هستند که روزهای متوالی وعده غذایی ندارند و اقدامات شدیدی برای ادامه حیات انجام میدهند.
وی هشدار داد مرگومیر کودکان در حال افزایش است و اوضاع ممکن است بدتر شود.
آیلف در ادامه افزود که افغانستان با بحرانهای متعدد، زمستانی سخت و بیرحمانه پیش رو دارد، در حالی که کمکهای بشردوستانه کاهش یافته است.
وی تاکید کرد که باید بحران افغانستان دوباره به تیتر اخبار بازگردد تا حمایتهای حیاتی برای بقا، بهبودی، امید و عزت فراهم شود.
این برنامه اذعان کرده است که برای نخستین بار در دهههای اخیر، نمیتواند واکنش زمستانی قابل توجهی آغاز کند و این وضعیت ناشی از کمبود شدید بودجه است.
.............
پایان پیام/
نظر شما