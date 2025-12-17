به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو شهروند بریتانیایی با ریشه لبنانی در دادگاهی در لندن برای رسیدگی به اتهامهای مرتبط با تروریسم حاضر شدند. این اتهامها شامل عضویت در گروه «حزبالله» ـ که در بریتانیا سازمانی ممنوعه به شمار میرود ـ شرکت در اردوگاههای آموزش نظامی در لبنان، و کمک به تهیه قطعات مورد استفاده در ساخت پهپادهاست.
بر اساس جزئیات جلسهای که در دادگاه بدوی وستمینستر برگزار شد، «انیس مکی»(۴۰ ساله) متهم است که در سال ۲۰۲۱ در یک اردوگاه آموزشی وابسته به حزبالله در فرودگاه برکهالجبور حضور داشته، برای انجام اعمال تروریستی برنامهریزی کرده، عضو این گروه بوده و از حزبالله و جنبش فلسطینی «حماس» ـ که آن هم در بریتانیا بهعنوان سازمان تروریستی طبقهبندی میشود ـ حمایت و ابراز پشتیبانی کرده است.
در مقابل، محمد هادی (۳۳ ساله) با اتهامهای مشابهی روبهروست که به حضور او در اردوگاههای آموزشی در مناطق بافلیه در جنوب لبنان و برکهالجبور در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ و نیز عضویت در حزبالله مربوط میشود؛ با این حال او اتهامهای واردشده را رد کرده و خود را بیگناه دانسته است.
کریستل بوس، دادستان پرونده، گفت که هادی، عضوی ریشهدار در حزبالله است و اشاره کرد که تصاویری از او در جریان تمرینهای مربوط به گروگانگیری در داخل اردوگاهی وابسته به این گروه در سال ۲۰۱۵ کشف شده است. او افزود که مکی با شبکهای گسترده وابسته به حزبالله ارتباط داشته که در تسهیل دسترسی به قطعات مورد استفاده در ساخت پهپادها نقش داشتهاند.
قاضی «پل گولدسپرینگ» دستور داد که هر دو متهم تا زمان حضور مجددشان در دادگاه «اولد بیلی» در تاریخ ۱۶ ژانویه آینده، در بازداشت موقت باقی بمانند. مقامهای بریتانیایی پیشتر مکی و هادی را در ماه آوریل گذشته از خانههایشان در لندن بازداشت کرده بودند و سپس هفته گذشته، پس از تفهیم مجموعاً ۹ اتهام تروریستی، بار دیگر آنها را بازداشت کردند.
«دومینیک مورفی» رئیس پلیس مبارزه با تروریسم لندن، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ نشانهای دال بر وجود تهدید فوری برای عموم مردم در نتیجه فعالیتهای این دو نفر وجود ندارد.
