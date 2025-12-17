به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، به همت کمیته بانوان مجمع منطقه‌ای آمریکای لاتین و با همکاری معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، وبینار علمی با حضور بیش از 20 نفر از بانوان اسپانیولی زبان برگزار گردید.

در این وبینار دکتر ایران رکن‌آبادی، مشاور معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، فاطمه پاز از آرژانتین با موضوع «عرفان از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها»، ماریلیون زامبرانو از ونزوئلا با موضوع «خطبه فدک، صدای زن عدالت خواه»، هبا اسمیت از اروگوئه با موضوع «مدیریت استرس و فشارهای اجتماعی براساس الگوی فاطمی»، دکتر زهره ربانی، فعال حوزه آمریکای لاتین با موضوع «تأثیر چشم‌انداز بصیرت بر کنش اجتماعی با نگاه به حضرت زهرا سلام الله علیها» از ایران به ارائه سخنرانی و نقطه نظرات خود به زبان اسپانیولی پرداختند.

در این وبینار که بیش از دو ساعت به طول انجامید، خانم معصومه اسعد بعنوان مدیر نشست از آرژانتین ضمن تشکر از بخش بانوان مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام به بیان جمع بندی نهایی نظرات بانوان پرداختند.

