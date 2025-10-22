به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وبینار بین المللی «بررسی جایگاه زن و خانواده در نهج البلاغه» با مشارکت 25 نفر از بانوان فعال کشورهای ونزوئلا، مکزیک، اوروگوئه، آژانتین، پاکستان، هندوستان، افغانستان، کنیا، مالی، سنگال، بحرین و لبنان برگزار شد.
در این جلسه که با مدیریت خانم دکتر رکن آبادی، مشاور معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) انجام شد و شرکتکنندگان به تحلیل نگاه جامع مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به زن و خانواده و تربیت فرزندان در کلام ایشان با استناد به کتاب گرانقدر نهج البلاغه پرداخت.
جلسه با پخش بیانات مقام معظم رهبری و علما و بزرگان دین در اهمیت مطالعه و تدبّر در نهجالبلاغه به زبان انگلیسی و قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید.
در ادامه خانم دکتر رکن آبادی ضمن خیرمقدم به حضار، در تشریح موضوع وبینار اظهار داشت: نهجالبلاغه، زن را نه موجودی صرفاً عاطفی معرفی میکند و نه کارکرد او را تنها به خانه محدود میسازد. در منطق امیرالمؤمنین، زن «مدرسهی انسانساز» و همزمان «ستون جامعه» است. زن؛ ریشهی تربیت انسان است. بنا بر کلام امیرالمؤمنین(ع)، زن فقط انسان به دنیا نمیآورد بلکه «اندیشه»، «اخلاق» و «تمدن» میزاید. لذا زن، شریک در ساخت تمدن است.
امیرالمومنین(ع) در خطبهی ۸۰ میفرمایند: إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَ الرِّجَالِ شَقَائِقُ الرِّجَالِ؛ زنان در کنار مردان، شریکان حقیقی جامعهاند. این تعبیر دقیقاً نقطهی مقابل نگاه غربی است که یا زن را سوژه لذت میداند و یا در مقام رقابت با مرد قرار میدهد.
امام علی(ع) نمیگوید زن «رقیب» مرد است، نمیگوید «تابع» مرد است بلکه میگوید شَقیق؛ یعنی «نصف دیگرِ وجود جامعه» است. جامعه بدون تعادل زن و مرد، لَنگ است. پس حضور اجتماعی زن نه تنها ممنوع نیست، بلکه واجب است؛ به شرطی که در راستای عدالت، کرامت و معنویت باشد.
اگر امروز در جامعهی ما، جنگ بر سر «زن» است، یعنی این حقیقت را فهمیدهاند که اگر زن را بسازیم، جامعه ساخته میشود و اگر زن را تحریف کنیم، جامعه سقوط میکند. پس بیاییم زن را آنگونه معرفی کنیم که امیرالمؤمنین علیهالسلام دید؛ نه با عینک غرب، و نه با نگاه متحجرانه؛ بلکه با نگاه علوی؛ نگاهی که زن را «ریشهی تمدن» میداند.
وی ادامه داد در منطق نهج البلاغه، زن خالق وجود کامل انسان است یعنی تربیت، ماموریت اول زن است نه نقش فرعی. نیز به تعبیر امیرالمومنین(ع)، زن شریک حقیقی در ساخت جامعه است. به عبارت دیگر حضور اجتماعی زن مشروع و لازم است. زن باید در جبهه حق باشد؛ حضور بیهدف آسیب است اما حضور با بصیرت برکت است.
در ادامه این وبینار، بانوان از ملیتهای مختلف به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص زن، خانواده و نهجالبلاغه پرداختند.
در پایان، درخواست استمرار چنین برنامههایی و نیز برگزاری دورههای آموزشی نهجالبلاغهشناسی و بررسی مبانی آن در موضوع زن و خانواده با عنایت به کمبود منابع و مطالعات انجام شده در عرصه بینالملل، از مطالبات پایانی شرکتکنندگان در این نشست بود.
شایان ذکر است این نشست به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی برگزار شد.
