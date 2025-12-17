به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتخابات مجلس نمایندگان مصر با کمترین میزان مشارکت مردمی در سال‌های اخیر و تخلفات گسترده برگزار شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمومی و فرسایش روایت «گشایش سیاسی» در این کشور است.

الاخبار لبنان نوشت: مرحله دوم انتخابات مجلس نمایندگان در داخل مصر طی دو روز برگزار شد و شامل 13 استان و 55 حوزه انتخابیه از مجموع 73 حوزه بود. در این مرحله 101 کرسی میان 202 نامزد به رقابت گذاشته شد، در حالی که پیش‌تر 40 نامزد (4 مستقل و 36 حزبی) موفق به کسب کرسی شده بودند. قرار است نتایج نهایی در 25 دسامبر (4 دی 1404) اعلام شود. با این حال، میزان مشارکت در برخی حوزه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای پایین بود و حتی به 2 درصد هم نرسید؛ به‌گونه‌ای که برخی نمایندگان با کمتر از 9 هزار رأی در حوزه‌هایی با صدها هزار واجد شرایط رأی‌دهی پیروز شدند.

در قاهره بزرگ، از جمله حوزه‌های الجیزه و الدقی، تنها حدود 12.5 هزار نفر از میان بیش از 700 هزار واجد شرایط رأی دادند. در مقابل، استان‌های واقع در جنوب مصر به دلیل ساختار قبیله‌ای مشارکت بیشتری داشتند، اما باز هم نامزدهای مورد حمایت دولت بدون ارائه برنامه‌های روشن انتخاب شدند.

این وضعیت دولت را وادار به تلاش برای افزایش مشارکت در دور دوم کرد، هرچند گزارش‌ها از تخلفات گسترده مانند خرید رأی و تبلیغات غیرقانونی مقابل حوزه‌های رأی‌گیری حکایت دارد.

حزب «مستقبل وطن» همچنان اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد و بیش از 45 درصد کرسی‌ها را کسب کرده است. در مجموع، احزاب نزدیک به دولت بیش از 80 درصد کرسی‌ها را به دست آورده‌اند، در حالی که حضور مستقل‌ها بسیار محدود بوده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر از وضعیت انتخابات به‌شدت ناراضی است و احتمال دارد پارلمان جدید دوره کامل خود را تا سال 2030 (1409) طی نکند. نزدیکان او نیز پیشنهاد تغییر نظام انتخاباتی و بازگشت به افزایش کرسی‌های فردی را مطرح کرده‌اند تا فضای سیاسی واقعی‌تری ایجاد شود و بخشی از مخالفان نیز امکان حضور پیدا کنند.

