درخواست عجیب نتانیاهو از ترامپ در مورد صحرای سینا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه تحولات در غرب آسیا نشان می‌دهد که روابط قاهره و تل‌آویو با وجود توافق صلح تاریخی‌شان در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته و اعتماد میان دو طرف کاهش یافته است؛ این روزها جنگ غزه به محور اصلی تشدید تنش‌ها بین قاهره و تل‌آویو تبدیل شده است.

پایگاه خبری «آکسیوس» فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دولت دونالد ترامپ در آمریکا خواسته است تا مصر را برای کاهش حضور نظامی‌ در شبه‌جزیره سینا تحت فشار قرار دهد. این درخواست به دلیل نگرانی‌های شدید این رژیم از افزایش استقرار نظامی مصر در مناطقی مطرح شده که طبق توافق صلح ۱۹۷۹ باید صرفاً محل حضور نیروهایی با اسلحه سبک باشد.

دو مقام رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کردند که مصر در حال ایجاد زیرساخت‌های نظامی در این منطقه از جمله طولانی کردن باندهای فرودگاه‌ها برای استفاده جنگنده‌ها و ساخت تأسیسات زیرزمینی است که احتمال می‌رود محل ذخیره موشک‌ باشد، هرچند مدرکی دال بر ذخیره‌سازی موشک‌ها در این تأسیسات وجود ندارد. آنها می‌گویند مصر تا کنون توضیح قابل قبولی درباره این فعالیت‌ها نداده است.

نتانیاهو این نگرانی‌ها را در دیدار با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در اراضی اشغالی مطرح کرد و فهرستی از نقض‌های ادعایی توافق صلح را به وی ارائه داده است.

به گفته مقامات اسرائیلی، پس از آنکه مذاکرات مستقیم با مصری‌ها نتیجه‌ای دربر نداشت، اسرائیل از دولت ترامپ خواسته مداخله کند. در مقابل، یک مقام مصری این ادعاها را رد کرده و گفت دولت ترامپ در هفته‌های اخیر این موضوع را با مصر مطرح نکرده است.

آکسیوس ضمن اشاره به روند رو به افزایش تنش میان مصر و رژیم اسرائیل از زمان روی کار آمدن دولت نتانیاهو در اواخر ۲۰۲۲ افزود که نتانیاهو و «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر، نزدیک سه سال است دیدار عمومی با هم نداشته‌اند و از ژوئن ۲۰۲۳ هیچ تماس تلفنی ثبت‌شده‌ای میان آنها صورت نگرفت.

طبق این گزارش، نگرانی اصلی مصر این است که دولت نتانیاهو در جریان جنگ غزه بخواهد بخشی یا همه دو میلیون فلسطینی را به صحرای سینا منتقل کند. مصر در واکنش به این نگرانی‌ها نیروهای خود را در مرز با غزه افزایش داده و اعلام کرده ورود پناهجویان فلسطینی به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور تلقی خواهد شد. دولت السیسی همچنین به اسرائیل درباره اقداماتی که می‌تواند توافق صلح را تضعیف کند، هشدار داده است.

نکته عجیب آنکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به طور علنی مصر را بابت نپذیرفتن پناهجویان فلسطینی مورد انتقاد قرار داده و آن کشور را متهم کرده است که «ساکنان غزه را برخلاف میلشان در منطقه جنگی حبس می‌کند.»

این کشمکش‌ها در حالی جریان دارد که پس از حمله رژیم به مقر حماس در قطر در اوایل ماه جاری، السیسی پیامی مستقیم به مردم اسرائیل فرستاد و هشدار داد که سیاست‌های دولت نتانیاهو توافق صلح با مصر را در خطر قرار می‌دهد و عادی‌سازی بیشتر روابط با کشورهای منطقه را غیرممکن می‌کند.

در پایان، این رسانه آمریکایی عنوان می‌کند که مصری‌ها با طرح موضوع تشکیل یک نیروی نظامی مشترک عربی در واکنش به حمله علیه دوحه، نگرانی مقامات اسرائیلی را دوچندان کرده‌اند.

