با لغو ۷۰ درصد نتایج انتخابات مجلس، آینده سیاسی مصر مبهم شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه شبهات گسترده تقلب و تخلفات موجب شد حدود ۷۰ درصد از نتایج مرحله نخست انتخابات مجلس نمایندگان مصر باطل شود، این کشور با سرنوشت مبهمی روبه‌رو شده است.

راشا تودی نوشت: دادگاه عالی اداری مصر شامگاه شنبه، نتایج انتخابات در ۲۹ حوزه انتخابیه در ۱۰ استان را لغو کرد. پیش‌تر نیز کمیسیون ملی انتخابات نتایج ۱۹ حوزه دیگر را به دلیل تخلفات و شبهات تقلب باطل کرده بود. در مجموع، نتایج ۴۸ حوزه از ۷۰ حوزه انتخابیه مرحله نخست ـ معادل ۶۸.۵ درصد از کل انتخابات در ۱۴ استان ـ لغو شده است.

استان‌هایی مانند سوهاج، قنا، اسیوط، الأقصر و الوادی‌الجدید شاهد لغو کامل نتایج بودند. در استان‌های دیگر نیز بخش عمده‌ای از حوزه‌ها باطل شد. این وضعیت کل روند انتخاباتی را در معرض فروپاشی قرار داده است.

انتخابات مرحله نخست که در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر برگزار شد، به دلیل تخلفات، خرید آرا و سوءمدیریت، با انتقادات گسترده‌ای همراه بود. عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر نیز خواستار بازنگری کامل و حتی لغو کلی انتخابات در صورت عدم امکان دستیابی به اراده واقعی مردم شد. او در بیانیه‌ای تأکید کرد که کمیسیون باید با شفافیت کامل عمل کند و تنها نتایجی را بپذیرد که بازتاب‌دهنده رأی واقعی مردم باشد.

در مرحله دوم انتخابات نیز وزارت کشور از کشف تخلفات متعدد از جمله خرید آرا خبر داد. این موضوع همراه با احکام قضایی اخیر، درخواست‌ها برای لغو کامل انتخابات و بازنگری در روند آن را افزایش داده است.

چهره‌های سیاسی و حقوقی نیز انتقادهای تندی مطرح کردند. «ناجی الشهابی» رئیس حزب نسل دموکراتیک مصر، انتخابات را یکی از بدترین تجربه‌های تاریخ مصر خواند و خواستار لغو کامل و بازگشایی دوباره روند نامزدی شد.

طارق العوضی، وکیل مصری، نیز در بیانیه‌ای نوشت: «لغو ۴۸ حوزه انتخابیه، اعلام مرگ مشروعیت این انتخابات است.» او خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل ملی برای بررسی کامل تخلفات شد.

.............................

پایان پیام/ 167