به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «وضعیتشناسی شیعیان تونس» از سری نشستهای وضعیتشناسی شیعیان جهان، روز چهارشنبه ـ هفتم آبانماه ـ در سالن جلسات خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا برگزار میشود.
در این نشست، دکتر «مجید منهاجی» مؤلف کتاب وضعیتپژوهی شیعیان تونس به عنوان ارائهدهنده و دکتر «امیربهرام عرباحمدی» دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به عنوان ناقد حضور دارند؛ همچنین دبیری این جلسه نیز بر عهده دکتر «داوود صفا» مسئول دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش میباشد.
گفتنی است این رویداد، از سوی دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی ـ فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) و با همکاری موسسه آموزشهای کوتاه مدت و فرصتهای مطالعاتی جامعۀ المصطفی العالمیه(ص) و خبرگزاری بینالمللی ابنا برگزار میشود.
......................
پایان پیام / 348
نظر شما