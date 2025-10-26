به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «وضعیت‌شناسی شیعیان تونس» از سری نشست‌های وضعیت‌شناسی شیعیان جهان، روز چهارشنبه ـ هفتم آبان‌ماه ـ در سالن جلسات خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا برگزار می‌شود.

در این نشست، دکتر «مجید منهاجی» مؤلف کتاب وضعیت‌پژوهی شیعیان تونس به عنوان ارائه‌دهنده و دکتر «امیربهرام عرب‌احمدی» دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به عنوان ناقد حضور دارند؛ همچنین دبیری این جلسه نیز بر عهده دکتر «داوود صفا» مسئول دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش می‌باشد.

گفتنی است این رویداد، از سوی دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی ـ فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با همکاری موسسه آموزش‌های کوتاه مدت و فرصت‌های مطالعاتی جامعۀ المصطفی العالمیه(ص) و خبرگزاری بین‌المللی ابنا برگزار می‌شود.

......................

پایان پیام / 348