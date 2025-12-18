کتاب «رهیافتی به ابعاد گوناگون عفاف و حجاب» رونمایی و منتشر شد + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «رهیافتی به ابعاد گوناگون عفاف و حجاب» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رسول آهنگران طی آیینی، با حضور قائم مقام رئیس حوزه علمیه قم و جمعی از صاحبنظران عرصه فرهنگ و حجاب و عفاف در دانشگاه حضرت معصومه (س) رونمایی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رسول آهنگران، نویسنده کتاب «رهیافتی به ابعاد گوناگون عفاف و حجاب»، مسئله عفاف و حجاب را ریشه‌دار در فطرت انسانی و تاریخ بشر دانست و گفت: عفاف و حجاب امری مقطعی یا وابسته به دوره‌ای خاص نیست، بلکه از ابتدای خلقت انسان و در همه ادیان الهی و تمدن‌های بشری مورد توجه بوده است.

وی با اشاره به شواهد تاریخی، بر نقش برجسته عفاف و حجاب در تمدن ایران باستان تأکید کرد و افزود: زنان ایرانی در طول تاریخ، عفاف و حجاب را نه از سر اجبار، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از شأن، منزلت اجتماعی و پرستیژ فرهنگی خود می‌دانستند؛ تا جایی که در مواردی، حفظ عفت را بر جایگاه‌های بالای اجتماعی ترجیح می‌دادند.

آهنگران با تبیین پیوند عمیق میان غیرت مردانه و عفاف زنانه در فرهنگ ایرانی، خاطرنشان کرد: این ارزش‌ها چنان در فرهنگ ایران نهادینه بوده که حتی برخی مورخان به اشتباه گمان کرده‌اند آموزه‌های عفاف و حجاب از ایران به اسلام منتقل شده است، در حالی که اسلام با تبیین عقلانی و فطری، این اصل را تعمیق و تکمیل کرده است.

نویسنده کتاب «رهیافتی به ابعاد گوناگون عفاف و حجاب» با اشاره به شرایط امروز جامعه، وضعیت کنونی را نتیجه هجمه‌های سنگین فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان دانست و تصریح کرد: تضعیف عفاف و حجاب بدون برنامه‌ریزی گسترده و مداخلات عمیق فرهنگی امکان‌پذیر نبوده و این مسئله نشان‌دهنده شدت جنگ نرم علیه بنیان‌های فرهنگی جامعه است.

وی راهکار اصلی مواجهه با این چالش را «تبیین همه‌جانبه» دانست و گفت: منطق قرآن، منطق الزام و اجبار نیست، بلکه بر روشنگری، استدلال و آگاهی‌بخشی استوار است؛ همان‌گونه که در دوران کرونا، با فهم خطرات، جامعه به‌صورت خودجوش به رعایت دستورالعمل‌ها پایبند شد.

آهنگران با برشمردن پیامدهای فردی و اجتماعی بی‌توجهی به عفاف و حجاب، از افزایش آسیب‌های روانی، افسردگی، اختلالات اجتماعی، جرائم، مشکلات اقتصادی و تضعیف بنیان خانواده سخن گفت و تأکید کرد: این مسئله صرفاً یک موضوع ظاهری نیست، بلکه با سلامت جسم، روان، فرهنگ، اقتصاد و امنیت اجتماعی پیوندی مستقیم دارد.

وی در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها، خانواده‌ها و مسئولان در سرمایه‌گذاری فرهنگی برای تبیین صحیح این موضوع، خاطرنشان کرد: اگر خطر امروز به‌درستی درک شود، جامعه با تکیه بر فطرت و عقل جمعی خود، مسیر درست را انتخاب خواهد کرد و صیانت از عفاف و حجاب، به یک باور درونی و پایدار تبدیل می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حمید ملکی، قائم مقام مدیر حوزه‌ علمیه قم، در این مراسم ضمن تقدیر از نویسنده کتاب ارزشمند بودن محتوای کتاب را مورد تأکید قرار داد و در ادامه سه نکته مهم را مطرح کرد: نخست، تأکید قرآن بر هدایت انسان‌ها و نقش پیامبران در رشد و تعالی بشر؛ دوم، اهمیت انجام اعمال صالح که منجر به حیات طیبه، یعنی زندگی پاک، چشم و قلب پاک می‌شود؛ و سوم، جایگاه حجاب و عفاف در کشور و نقش آن در مقابله با توطئه‌های دشمنان.

حجت‌الاسلام و المسلمین ملکی با اشاره به شرایط پس از انقلاب اسلامی گفت: «زنان نه باید مانند برخی افکار محدود تنها در خانه بمانند و نه مانند غرب ابزاری دیده شوند، بلکه در تمامی عرصه‌های علمی و اجتماعی حضور فعال داشته باشدن همینطور که بیشترین جمعیت دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند.»

وی همچنین افزود: «زنان، چه با حجاب و چه بی‌حجاب، زمانی که از نیت سوء دشمن آگاه می‌شوند، در یک سنگر متحد قرار می‌گیرند. آموزش و آگاهی زنان درباره جایگاه و ارزش حجاب خود اهمیت بسیار بالایی دارد.»

دکتر معصومه مشکل‌گشا، سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س) نیز در این مراسم ضمن خیرمقدم به مهمانان، با اشاره به علت مخالفت استکبار و استبداد جهانی با حجاب، اظهار داشت: دشمنان اسلام با طرح ادعای آزادی و محدودسازی حضور بانوان در جامعه، در واقع با پیشرفت اسلام و اعتلای جامعه اسلامی مخالف‌اند و مسئله حجاب را بهانه این تقابل قرار داده‌اند.

وی با تأکید بر نگاه قرآن کریم به جایگاه زن افزود: قرآن نه‌تنها مخالف حضور اجتماعی بانوان نیست، بلکه با معرفی الگوهایی چون حضرت زهرا(س) به‌عنوان مایه خیر و برکت، حضرت مریم(س)، حضرت آسیه همسر فرعون و مادر حضرت موسی(س)، کرامت، نقش‌آفرینی و حضور آگاهانه زنان در جامعه را تأیید می‌کند.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه موضوع حجاب باید با نگاه جهادی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی بر کرامت دختران جامعه تأکید کرده‌اند، و همه ی دختران را دختر خود می دانند، باید به همه دختران با نگاهی شایسته نگریست. وی در پایان ابراز امیدواری کرد دانشجویان دختر، به‌ویژه در دانشگاهی مزین به نام حضرت معصومه(س)، با شناخت عمیق‌تر از حجاب و عفاف، حضوری حداکثری و اثرگذار در جامعه داشته باشند.

