پیوند علم و فرماندهی، موتور پیشرفت ایران است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریحانه سلامی، فرزند سرلشکر شهید حسین سلامی، در آیین تجلیل از نخبگان علمی با تأکید بر نقش همافزای علم و فرماندهی در پیشرفت کشور گفت: علم و قدرت دفاعی دو بال پرواز ایران اسلامی هستند و ترکیب این دو، زمینهساز رشد، اقتدار و پیشرفت کشور شده است؛ از همین رو دشمن نیز دقیقاً همین نقطه قدرت را هدف قرار میدهد.
وی با بیان اینکه به نمایندگی از خانوادههای معظم شهدا و بهعنوان کوچکترین عضو این خانواده در این مراسم حضور یافته است، اظهار کرد: خدا را شاکرم که توفیق حضور در چنین محفل ارزشمندی نصیبم شد؛ محفلی که به تجلیل از نخبگان علمی کشور اختصاص دارد.
فرزند شهید سلامی با اشاره به شهادت فرماندهان و دانشمندان برجسته کشور افزود: اگرچه این عزیزان از نظر حضور فیزیکی در میان ما نیستند، اما با شهادت، دایره اثرگذاری و نفوذ فکری آنان گستردهتر شده است. شهادت این بزرگان بار دیگر به ما یادآوری میکند که پیشرفت علمی ایران، از نگاه دشمن یک تهدید جدی و خط قرمز محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه علمی فرماندهان ارشد نظامی تصریح کرد: فرماندهان عالیرتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً فرماندهان میدانی نبودند، بلکه در زمره نخبگان برتر علمی کشور نیز قرار داشتند و از بالاترین استانداردهای علمی و نظامی در سطح جهانی برخوردار بودند.
سلامی با نام بردن از شهیدان حاج محمد باقری، حاج حسین سلامی و غلامعلی رشید گفت: این فرماندهان، در بالاترین سطوح، هدایت جبهه اسلام را در عرصههای مختلف بر عهده داشتند؛ افرادی با ذهنی قوی، اندیشهای روشن و توان تحلیل بالا که تسلط کامل بر جدیدترین مباحث و مقالات علمی، حتی به زبانهای بینالمللی، داشتند.
وی تأکید کرد: این موضوع مایه افتخار ملت ایران است که فرماندهان ارشد نظامی کشور، در کنار نقشآفرینی راهبردی در میدان، دارای جایگاههای برجسته علمی نیز بودهاند و مسیر پیوند علم و قدرت دفاعی، انشاءالله با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.
آیین تجلیل از افتخارآفرینان علمی ایران اسلامی با عنوان «سلام به آینده» شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمدامین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مهدی امیری مدیرکل آموزشهای شهروندی تهران، مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران و مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این مراسم، از بیش از ۱۰۰ نخبه و برگزیده علمی کشور شامل رتبههای برتر کنکور و المپیادها، همچنین از خانوادههای معظم شهدای برجسته علمی و نظامی از جمله سپهبد شهید محمد باقری، سپهبد شهید حسین سلامی، شهید مجید شهریاری، شهید عبدالحمید مینوچهر، شهید فریدون عباسی دوانی، شهید سید امیرحسین فقهی، شهید احمدرضا ذوالفقاری، شهید منصور عسگری و شهید سعید برجی کازرونی تجلیل به عمل آمد.
