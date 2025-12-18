به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بسیج مجموعه متشکل از نیروهای مردمی از ابتکارات منحصر به فرد امام خمینی (ره) بود که «مردم» برای «مردم» و با تمرکز بر مسجد جریان سازی در مسیر تمدن نوین اسلامی را در پیش گرفته تا جمهوری اسلامی ایران «مردم پایه» زمینه‌ساز ظهور خورشید عظمی ولایت باشد.

پایگاه‌های مقاومت بسیج در محله‌ها با مرکزیت مساجد و با هم‌افزایی با ارکان مسجد در تلاش است تا فرهنگ و تفکر بسیجی در سطح محلات و به تبع آن در سطح جامعه و کشور گسترش یافته و اینگونه محله‌محوری با پویایی پایگاه‌های مقاومت بسیج به منظور بهره مندی از ظرفیت محلات رقم بخورد.

قرارگاه‌های محله محوربا دو محور «مسجد» و« پایگاه مقاومت بسیج» فعالیت خود را بر مبنای «مردم برای مردم» بنا نهاد تا ماموریت‌های مردمیِ‌ بسیج بر مبنای قرارگاه‌های ۱۲گانه، مبتنی بر محله محوری صورت بگیرد از این رو هر ساله به مناسبت هفته بسیج نمایشگاهی تحت عنوان جشنواره «اسوه» بسیج برگزار شده تا عملکرد «محله محور» پایگاه‌های مقاومت بسیج نواحی به نمایش عموم در بیاید.

سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در جشنواره اسوه سپاه قدس گیلان با ۱۲غرفه پایگاه برادر و خواهر، ۶ غرفه مشترک محله‌محور، یک غرفه منتخب کشوری و یک غرفه حوزه مقاومت منتخب استانی فعالیت‌های خود را در نمایشگاه استانی اسوه سپاه قدس گیلان به نمایش گذاشته است .

سرهنگ «حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در بازدید از نمایشگاه اسوه بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت در محل برگزاری نمایشگاه استانی اسوه با اشاره به اهمیت نقش بسیجیان در اجرای برنامه‌های مهم فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، دفاعی امنیتی، تربیت دینی و هنری و تحقق محله اسلامی اظهار کرد: نمایشگاه اسوه بستری برای ارائه توانمندی‌های منتخبان و چهره‌های شاخص بسیجی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قالب برنامه‌های قرارگاه‌هایی مبتنی بر سند اعتلای بسیج است.

وی با بیان اینکه امروز پایگاه‌های مقاومت بسیج متمرکز بر محله‌محوری، سنگری مهم برای خدمت بی منت به مردم است، گفت: خدمت مؤمنانه به مردم از شاخصه‌های مهم بسیج بوده و در سند اعتلای بسیج مأموریت هر پایگاه مقاومت، تحقق محله اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت مسجد را محور تحقق محله مردم سالار بر مبنای فعالیت‌های پایگاه مقاومت بسیج دانست و تصریح کرد: بدون تردید یکی از عوامل موثر در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسلامی در زمینه‌های مختلف آموزشی، تربیتی و فرهنگی مساجد بوده و پایگاه‌های مقاومت بسیج بر مبنای عمل قرارگاهی و محله محوری در مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی گام بر می‌دارد.

وی مبنای نمایشگاه اسوه را تکیه بر عمل قرارگاهی برای محلات مردم سالار عنوان کرد و افزود:تحقق طرح محله محور، در گرو تعامل امام جماعت مسجد، پایگاه مقاومت بسیج و مردم نمازگزار بوده تا با احصا و رفع مشکلات و مطالبات محله، مسجد و پایگاه محل رجوع مردم باشد.

سرهنگ امینی با تاکید بر نقش‌آفرینی بسیج در محله با رویکرد تحولی و مردم محور گفت: سپاه ناحیه مرکزی رشت با تمرکز بر پویایی مساجد و پایگاه‌های مقاومت، اجرای برنامه‌ها فرهنگی را از مساجد آغاز کرده و با بهره مندی از ظرفیت مردم محله با برنامه ریزی و کار مستمر در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بر اساس عمل قرارگاهی گام بر می‌دارد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به فعالیت ۱۲ غرفه پایگاه برادر و خواهر، ۶ غرفه مشترک محله‌محورسپاه ناحیه مرکزی رشت در نمایشگاه اسوه سپاه قدس گیلان گفت: یک غرفه منتخب کشوری و یک غرفه حوزه مقاومت منتخب استانی فعالیت‌های خود را در نمایشگاه اسوه سپاه قدس گیلان ارائه می‌دهند.

گفتنی است، نمایشگاه اسوه بسیج به مدت سه روز از ۲۵ آذر سالن ۸ دی سپاه قدس گیلان در حال برگزاری است.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴