آخرین آمار زلزله افغانستان: بیش از ۸۰۰ نفر کشته و حدود ۳۰۰۰ نفر زخمی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، ساعتی قبل تعداد جانباختگان زمینلرزه در استان کنر در شرق افغانستان را ۸۰۰ نفر اعلام کرد.
وی در کنفرانس خبری امروز(دوشنبه ۱۰ شهریور) افزود ۲۵۰۰ نفر دیگر در این استان زخمی شدهاند.
مجاهد تعداد کشتههای استان ننگرهار را ۱۲ نفر و مجروحین را ۲۵۵ نفر اعلام کرد.
مجاهد افزود که ۵۸ نفر دیگر در استان لغمان و چهار نفر در استان نورستان افغانستان بر اثر این زمینلرزه زخمی شدهاند.
سخنگوی طالبان این آمار را ابتدایی دانسته و گفت از آنجاییکه تیمهای امداد هنوز نتوانستهاند از مسیر زمینی به برخی مناطق استان کنر برسند، هنوز آمار تلفات این مناطق در دست نیست.
مجاهد تصریح کرد که حکومت به همهی ادارات دستور داده است که خود را به مناطق آسیبدیده برسانند و در تدفین اجساد، درمان زخمیان و رسیدگی به آسیبدیدگان از تمام امکانات موجود استفاده کنند.
