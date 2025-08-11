به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت برق عراق اعلام کرد که شبکه برق این کشور به دلیل افزایش بی‌سابقه دما و رشد مصرف برق در استان‌های بابل و کربلا دچار خاموشی کامل شده است.

«احمد موسی» سخنگوی وزارت برق عراق در بیانیه‌ای گفت: با توجه به افزایش دمای هوا به ارقام بی‌سابقه و رشد تقاضای مصرف، و به دلیل افزایش بار شبکه برق در استان‌های بابل و کربلای معلی که هم‌اکنون شاهد حضور میلیونی زائران هستند، دو خط انتقال برق از مدار خارج شد و شبکه به طور ناگهانی و اتفاقی بیش از شش هزار مگاوات از ظرفیت خود را از دست داد.

وی افزود که این حادثه باعث افزایش سریع فرکانس واحدهای تولیدی و در نتیجه از کار افتادن آن‌ها و خاموشی کامل شبکه شد.

سخنگوی وزارت برق عراق توضیح داد که تیم‌های فنی این وزارت‌خانه به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای بازگرداندن تدریجی واحدهای خارج‌شده از مدار و خطوط انتقال هستند و این روند طی ساعت‌های آینده انجام خواهد شد.

این خاموشی کامل در حالی رخ داد که دمای هوا در بغداد و ۱۱ استان مرکز و جنوب عراق به بین ۴۸ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

افزایش مصرف برق به‌ویژه در استان کربلا چشمگیر بوده، جایی که میلیون‌ها زائر این هفته برای برگزاری مراسم اربعین امام حسین(ع) حضور یافته‌اند.

برق یکی از مشکلات اساسی و مزمن عراق است و قطعی روزانه برق، به‌ویژه در تابستان، به اوج خود می‌رسد؛ زمانی که دمای هوا به مرز ۵۰ درجه می‌رسد.

این فروپاشی کامل شبکه برق در بحبوحه موج گرمایی رخ داد که پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هفته ادامه داشته باشد.

