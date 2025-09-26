به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق در خصوص از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق گفت برای اولین بار بعد از بیش از ۲۰ سال، نفت تولیدی در اقلیم برای صادرات به دولت فدرال تحویل داده می‌شود.

عبدالغنی افزود برای اولین بار پس از بیش از ۲ سال خط انتقال نفت عراق و ترکیه بار دیگر فعال و صادرات از سر گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت میزان نفتی که برای صادرات تحویل گرفته می‌شود به حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

وزیر نفت عراق بیان کرد وزارتخانه متبوعش مأمور به پرداخت مطالبات مربوط به تولید بر اساس اصلاح قانون بودجه به جای وزارت دارای شده است.

عبدالغنی گفت صادرات از طریق بندرهای البصره به ۳.۴ میلیون خواهد رسید و این میزان افزایش خواهد یافت.

پیشتر نخست وزیر عراق، از دستیابی به توافق برای صادرات نفت میادین اقلیم کردستان عراق خبر داده و گفته بود وزارت نفت مقادیر دریافتی را از طریق خطوط لوله نفت عراق و ترکیه صادر می‌کند.

در این خصوص وزیر خارجه امریکا از دستیابی به توافق میان دولت بغداد و دولت اربیل برای صادرات نفت اقلیم کردستان عراق استقبال کرد.

