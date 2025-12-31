به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامههای جهانی به بحران آمادگی نظامی تلآویو در برابر هرگونه احتمال حملات موشکی آینده از سوی ایران پرداخته و همچنین به ویژگیهای کلی چشمانداز آمریکا دربارهٔ نوار غزه اشاره کردهاند.
روزنامهٔ «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد که کارشناسان هشدار دادهاند اسرائیل ممکن است در جنگ احتمالی آینده برای مقابله با موشکهای ایران آمادگی کمتری داشته باشد، بهویژه با ازسرگیری تولید موشک از سوی تهران پس از جنگی که در ماه ژوئن گذشته رخ داد.
به گفتهٔ این روزنامهٔ اسرائیلی، تحلیلگران معتقدند ذخایر موشکهای رهگیر در اسرائیل و ایالات متحده آمریکا کاهش یافته است؛ ذخایری که در جریان مقابله با موشکهای جنبش حماس مصرف شدند. همچنین تولید این نوع موشکها زمانبر است و بهراحتی جایگزین نمیشوند؛ موضوعی که میتواند دفاع از جبههٔ داخلی اسرائیل را در هر جنگ احتمالی با ایران، در شرایط فعلی، با چالشهای بیشتری روبهرو کند.
ترامپ و غزه
در مورد مرحلهٔ بعدی پروندهٔ غزه، وبسایت آمریکایی «نَشنال اینترست» فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر اجرای مرحلهٔ دوم طرح صلح در این منطقه پافشاری دارد؛ طرحی که هدف آن انتقال نقش آمریکا از مداخلهٔ مستقیم نظامی به ایفای نقش رهبری در قالب ائتلافی بینالمللی گسترده است.
این طرح شامل تشکیل نیروی بینالمللی ثبات برای برعهده گرفتن مسئولیتهای امنیتی و اداری در غزه است؛ اقدامی که ترامپ آن را بخشی از رویکرد کلی دولتش برای بازتنظیم معادلات امنیت منطقهای میداند؛ بهگونهای که دخالت نظامی مستقیم آمریکا کاهش یابد اما نفوذ سیاسی آن حفظ شود.
در همین زمینه، مجلهٔ «فارِن پالیسی» تصویری تیره از آیندهٔ غزه ترسیم کرد و نوشت که امید به ثبات پایدار در این منطقه حتی با وجود تداوم آتشبس کنونی، دستنیافتنی باقی مانده است.
این مجله با تحلیل فضای سیاسی داخلی اسرائیل افزود که خوشبینانهترین سناریو، روی کار آمدن دولتی میانهرو است که رویکردی عملگرایانه در قبال فلسطینیان اتخاذ کند؛ اما این احتمال با واقعیت افزایش گرایشهای تندروانه در جامعهٔ اسرائیل پس از هفتم اکتبر در تعارض است.
فارِن پالیسی هشدار داد که حتی اگر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در انتخابات آینده شکست بخورد و از قدرت کنار برود، ممکن است جانشینی تندروتر از او قدرت را به دست گیرد؛ بهویژه که اسرائیل از مدتها پیش، حتی پیش از آخرین دور درگیریها، هرگونه راهحل سیاسی جامع با فلسطینیان را رد کرده است.
