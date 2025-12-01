به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی، جبهه عزت اسلامی؛ در تقابل با رژیم صهیونی» سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

در این نشست مجازی، جمعی از شخصیت‌های برجسته جهان اسلام حضور خواهند داشت، از جمله:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

شیخ غازی حنینه، رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان

مولوی عبدالحق هاشمی، امیر جماعت اسلامی بلوچستان پاکستان

شیخ محمد الصالح، سخنگوی شورای علمای فلسطین

دکتر یحیی ابوذکریا، اندیشمند و کارشناس ارشد از الجزایر

دکتر اسلام اوزکان، استاد دانشگاه استانبول ترکیه

دکتر نور عادل، نماینده پارلمان عراق

شیخ‌الحدیث مفتی محمد داود، رئیس اتحادیه علمای محاذ کراچی پاکستان.

این وبینار از شبکه اینترنتی سفیر به نشانی http://heyatonline.ir/SAFIR_TV پخش خواهد شد و محورهای اصلی آن بررسی جایگاه ایران اسلامی و جبهه مقاومت در برابر سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی است.





