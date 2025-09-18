ابوآلاء الولایی : قرار گرفتن نام «کتائب سیدالشهداء» در فهرست تروریستی آمریکا نشانه شرافت ماست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابوآلاء الولایی دبیرکل کتائب سیدالشهداء در واکنش به قرار گرفتن نام خود و این گروه در فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا، این اقدام را بیاهمیت دانست و آن را مایه افتخار و نشانهای از جایگاه و شرافت گروه تحت فرماندهیاش توصیف کرد.
وی در پیامی که در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) منتشر کرد، نوشت: خبری که ما را در فهرست تروریسم قرار داده است، ارزشی ندارد؛ بلکه شرافت و جایگاه ما را افزایش داده است.
الولایی همچنین با اشاره به حادثه انفجار پیجرها که سال گذشته در لبنان رخ داد، از قربانیان این حادثه با عنوان قهرمان یاد کرد و با لحنی احساسی خطاب به نیروهای حزبالله گفت: چشمان و دستهای شما که با آن، ابوالفضل العباس (علیهالسلام) را دلداری دادید، میبوسیم.
این اظهارات دبیرکل کتائب سیدالشهداء در پاسخ به وزارت امور خارجه آمریکا است که نام این گروه را به دلیل تهدید صلح و ثبات در عراق و نقش در اقدامات تروریستی، در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.
