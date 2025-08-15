رژه باشکوه کتائب سیدالشهدا در شب اربعین با حضور ابوآلاء الولائی/ نمایش وحدت مقاومت و عاشورا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از عراق، در آستانه اربعین حسینی، صدها تن از نیروهای کتائب سیدالشهدا(ع) شامگاه جمعه ۱۹ صفر ۱۴۴۷ هجری قمری، در کربلای حسینی گرد هم آمدند تا با حضور حاج امین ابوآلا الولائی، دبیرکل این گروه، رژه سالانه خود را برگزار کنند.

این رویداد در شب اربعین، با حضور یگان‌های رزمی، نیروهای بسیج مردمی و فرماندهان ارشد مقاومت، جلوه‌ای از انسجام سازمانی و پیام سیاسی محور مقاومت را به نمایش گذاشت.

ابو آلاء الولائی در سخنانی در حاشیه مراسم، حضور نیروهای مقاومت در کنار میلیون‌ها زائر حسینی را «ترکیب ایمان و آمادگی رزمی» دانست و تأکید کرد که کتائب سیدالشهدا همچنان در خط مقدم دفاع از عراق، مقدسات و آرمان‌های امت اسلامی باقی خواهد ماند.

رژه امسال با شعار #عاشوراء_انتصار برگزار شد و نیروها با حمل پرچم‌های عزای حسینی و نمادهای مقاومت، ضمن یادآوری فداکاری یاران سیدالشهدا، پیام آمادگی برای مقابله با هر تهدیدی را مخابره کردند.

تحلیلگران سیاسی معتقدند برگزاری این مراسم در بحبوحه تحولات امنیتی منطقه، نه تنها نمادی از پیوند تاریخی عاشورا با مقاومت معاصر است، بلکه حامل پیام بازدارندگی به دشمنان و اعلام همبستگی با محور مقاومت در سراسر منطقه محسوب می‌شود.

کتائب سیدالشهدا که طی سال‌های اخیر نقش مهمی در نبرد با تروریسم و دفاع از حرم‌های اهل‌بیت(ع) ایفا کرده، همه‌ساله این رژه را به عنوان سنتی راهبردی در کنار پیاده‌روی اربعین برگزار می‌کند؛ سنتی که امسال بیش از همیشه جنبه نمادین و استراتژیک به خود گرفته است.

