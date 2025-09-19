به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله لبنان امروز تأکید کرد که سلاح مقاومت تنها متوجه دشمن اسرائیلی است و از عربستان خواست تا صفحهای تازه با مقاومت باز کند.
دبیرکل حزبالله لبنان در سخنرانی به مناسبت سالگرد شهادت فرمانده جهادی بزرگ «ابراهیم عقیل» و همراهانش از فرماندهان تیپ رضوان و شماری از غیرنظامیان، عربستان را به گشودن صفحهای تازه با مقاومت از طریق گفتوگو دعوت کرد که مشکلات را حل کند، به نگرانیها پاسخ دهد و بر پایه این اصل باشد که دشمن واقعی اسرائیل و نه مقماومت است و به این ترتیب دستکم در این مرحله استثنایی از تکرار اختلافات گذشته جلوگیری شود.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: سلاح مقاومت فقط علیه دشمن اسرائیلی و نه علیه لبنان، نه علیه عربستان و نه علیه هیچ کشور یا طرف دیگری در جهان است. فشار بر مقاومت سود خالص اسرائیل است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که مقاومت در فلسطین بخشی از همین محور است و سدی محکم در برابر توسعهطلبی اسرائیل به شمار میآید.
به اسرائیل خدمت نکنید
شیخ نعیم قاسم از همه گروههای سیاسی در داخل لبنان خواست حتی اگر خصومتشان با حزبالله نزدیک به دشمنی باشد، به اسرائیل خدمت نکنند.
او گفت: ما در دولت و در مجلس با همدیگر هستیم. بگذارید این مسیر همراه با تفاهماتی باشد که به ما کمک کند از این مرحله عبور کنیم و خدمتی به اسرائیل نکنیم.
وی با طرح این پرسش که وقتی آمریکا آشکارا اعلام میکند که برای منافع اسرائیل کار میکند، چگونه میتوانیم به هر پیشنهاد آمریکایی یا غیرآمریکایی اعتماد کنیم و چطور میتوانیم مدام امتیاز پشت امتیاز بدهیم؟، تأکید کرد: مقاومت بهرغم خواسته اسرائیل و آمریکا ادامه خواهد یافت. این مقاومت همیشه سربلند خواهد ماند و اگر اسرائیل بخواهد آن را از میان ببرد، باید بداند که خودش در نهایت شکست خواهد خورد.
دبیرکل حزبالله لبنان همچنین گفت: آمریکا به ارتش لبنان تنها سلاحی میدهد که صرفاً بتواند اوضاع داخلی را مدیریت کند. هر سلاحی که احتمال داشته باشد بر اسرائیل، نیروی هوایی یا ارتش آن تأثیر بگذارد، در اختیار ارتش لبنان قرار نمیگیرد.
او از دولت لبنان خواست که بازسازی را در اولویت بگذارد، اصلاحات مالی و اقتصادی را سرعت بخشد، با فساد مبارزه کند و برای تدوین استراتژی امنیت ملی وارد گفتوگوی مثبت شود و موضع تفاهم و گفتوگو را از موضع قدرت و اقتدار، انجام بدهد.
شیخ نعیم قاسم در پایان، آمادگی مقاومت برای ایفای نقش در کنار ارتش لبنان را مورد تأکید قرار داد و گفت: مواضع «جوزف عون» رئیسجمهور، «نبیهبری» رئیس مجلس نمایندگان و «نوافسلام» نخستوزیر در برابر تجاوز اخیر به جنوب خوب است، اما نیازمند پیگیری و اصرار روزانه خواهد بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما