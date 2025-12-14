تظاهرات گسترده در شهرهای ونزوئلا در حمایت از نیکلاس مادورو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر از هواداران دولت ونزوئلا در کاراکاس و چند شهر دیگر این کشور تظاهراتی گسترده برگزار کردند. معترضان با شعارهایی در حمایت از نیکلاس مادورو، دخالتهای خارجی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی دانستند.
تظاهرکنندگان اقدام ایالات متحده در توقیف یک نفتکش ونزوئلایی را به شدت محکوم کردند و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی خواندند.
این نفتکش چند روز پیش توسط آمریکا در نزدیکی سواحل توقیف شد؛ اقدامی که نخستین بار از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) تاکنون رخ داده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این عملیات را «بزرگترین توقیف نفتکش در تاریخ» توصیف کرد و گفت: «این نفتکش بسیار بزرگ است و بزرگترین نفتکشی است که تاکنون توقیف شده است».
نفت ونزوئلا که منبع اصلی درآمد این کشور محسوب میشود، از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) تحت تحریم قرار دارد و کاراکاس مجبور شده تولید خود را با قیمت پایینتر در بازار سیاه، بهویژه به چین، بفروشد.
نیکلاس مادورو در سخنانی جوانان را به پایبندی به وطن فراخواند و تأکید کرد جهان در حال حرکت به سوی نظام چندقطبی «بدون استعمار» است. او گفت ونزوئلا در کنار ملتهایی ایستاده که با «هر شکل استعمار و بردگی» مخالفت میکنند.
دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور ونزوئلا، نیز در کنفرانسی با کارکنان بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی خواستار تقویت حفاظت از منابع انرژی کشور شد و نسبت به خطر حملات سایبری و خرابکاری هشدار داد.
رودریگز از «جنگ دیجیتال» علیه زیرساختهای حیاتی سخن گفت و بر ضرورت افزایش تدابیر امنیتی تأکید کرد.
در ماههای اخیر، دولت آمریکا فشارهای اقتصادی و نظامی خود علیه مادورو را افزایش داده است. ترامپ در مرداد ۱۴۰۴ دستور اجرایی برای استفاده بیشتر از ارتش در منطقه صادر کرد و واشنگتن، مادورو را به رهبری تجارت مواد مخدر متهم کرد.
آمریکا همچنین ناوهای جنگی و زیردریاییهایی را به سواحل ونزوئلا اعزام کرده و «پیت هگست» وزیر دفاع این کشور، اعلام کرده ارتش «آماده عملیات» است؛ عملیاتی که شامل «تغییر نظام در ونزوئلا» نیز میشود.
