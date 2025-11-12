به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع صهیونیستی گزارش دادند که رژیم صهیونیستی در حال انتقال تجهیزات نظامی زیادی به مرزهای شمالی با لبنان است.

طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، برخی رسانه‌های صهیونیستی فیلمی از انتقال تانک و تجهیزات نظامی به مرز لبنان منتشر کردند.

از سوی دیگر پایگاه خبری «العهد» از پرواز پهپاد رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز البقاع غربی خبر داد.

نقض مکرر حاکمیت لبنان توسط رژیم صهیونیستی با سکوت نگران‌کننده جامعه جهانی همراه بوده و نگرانی‌ها درباره هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان و زیرساخت‌های شهری را افزایش داده است.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از ۲ ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد، اما هزاران بار آن را نقض کرده است.

بر اساس توافق آتش بس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند، ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد.

رئیس‌جمهور لبنان: منتظر پاسخ اسرائیل برای آغاز مذاکره هستیم

همزمان با این تحرکات «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان اعلام کرد که کشورش در انتظار پاسخ رژیم صهیونیستی برای آغاز مذاکرات است.

او با تأکید بر اینکه گفت‌وگو تنها راه تحقق اهداف ملی لبنان است، افزود: دولت لبنان بر مسیر دیپلماسی و گفت‌وگو پافشاری دارد.

عون همچنین تصریح کرد: «من، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان، همگی بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر اصرار داریم و این موضوع از اولویت‌های دولت است.»

رئیس‌جمهور لبنان در ادامه با رد برخی ادعاها گفت: «حزب‌الله در منطقه جنوب رود لیتانی هیچ‌گونه دخالتی ندارد و نیروهای ارتش لبنان با قدرت در جنوب و دیگر مناطق کشور در حال انجام مأموریت‌های خود هستند.»

