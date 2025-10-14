تجاوز نظامی جدید اسرائیل به جنوب لبنان با پشتیبانی پهپادها

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خودروهای زرهی ارتش اسرائیل در منطقه بنت جبیل در استان نبطیه در جنوب لبنان پیشروی کردند. این اقدام پس از پرواز گسترده و متمرکز پهپادهای شناسایی اسرائیلی صورت گرفت و یکی از تازه‌ترین موارد نقض توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل به شمار می‌رود.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که سه خودروی کوچک نظامی دشمن (اسرائیلی) از نوع ATV وارد منطقه خله ورده شدند.

طبق این گزارش، این سه خودروی نظامی اسرائیلی به سمت حاشیه‌های غربی شهرک عیتا الشعب در منطقه بنت جبیل پیشروی کردند. خبرگزاری جزئیات بیشتری منتشر نکرد و مشخص نیست این خودروها خاک لبنان را ترک کرده‌اند یا همچنان در آنجا حضور دارند.

شب گذشته نیز همین خبرگزاری از پرواز گسترده و متمرکز پهپادهای شناسایی اسرائیلی در آسمان شهرها و شهرک‌های استان نبطیه در ارتفاع متوسط خبر داد.

همچنین اعلام شد که پهپادهای شناسایی اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز مناطقی در جنوب لبنان از جمله شهرک‌های «النعیمیه»، «زفتا» و «الزهرانی» پرواز کردند.

در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل حمله‌ای به لبنان آغاز کرد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شد و طی آن بیش از ۴ هزار نفر شهید و حدود ۱۷ هزار نفر زخمی شدند و ۱۹ نفر نیز اسیر شدند.

با وجود آن‌که در نوامبر ۲۰۲۴ توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل امضا شد، اسرائیل این توافق را بیش از ۴۵۰۰ بار نقض کرده است که در نتیجه آن صدها نفر شهید و زخمی شده‌اند. اسرائیل در چالشی آشکار با مفاد آتش‌بس، همچنان ۵ تپه استراتژیک در لبنان را که در جنگ اخیر اشغال کرده، در تصرف دارد؛ علاوه بر آن، بخش‌هایی از خاک لبنان را نیز از دهه‌ها پیش اشغال کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸