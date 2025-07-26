۳ شهید در حمله پهپادهای اسرائیلی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز شنبه در نتیجه دو حمله پهپادی اسرائیل به دو روستای «دبعال و الصوَیری» در منطقه صور در جنوب لبنان، سه نفر شهید شدند.
آژانس ملی اطلاعرسانی لبنان در دو گزارش جداگانه اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی خانهای را در روستای دبعال با دو موشک هدف قرار داد که به کشته شدن دو نفر انجامید. نفر سوم نیز در نتیجه حمله یک پهپاد دیگر به خودرویی در مسیر الطویری–صَریفا جان باخت.
در همین حال، آژانس مذکور گزارش داد که پهپادهای شناسایی اسرائیلی با ارتفاع پایین بر فراز شهرها و روستاهای القاسمیه، ازراریه و انصاریه در منطقه صیدا در جنوب لبنان پرواز کردند.
همچنین یک پهپاد از نوع "هرمس ۹۰۰" با ارتفاع متوسط بر فراز مناطق عربصلیم، حبوش و الوادی الأخضر در استان نبطیه به پرواز درآمد.
از سوی دیگر، ارتش لبنان اعلام کرد که یک پهپاد حامل مواد منفجره متعلق به اسرائیل در منطقه میسالجبل در ناحیه مرجعیون سقوط کرده است.
تصاویری از این پهپاد منتشر شد، و نیروهای ارتش لبنان پیش از انفجار، محموله انفجاری آن را خنثی کرده و سپس پهپاد را برای بررسیهای بیشتر به واحد تخصصی منتقل کردند.
در مقابل، ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که یک پهپاد نظامی در جنوب لبنان، «علی عبدالقادر اسماعیل»، یکی از فرماندهان بخش بنت جبیل حزبالله را ترور کرده است.
ارتش اسرائیل با وجود دستیابی به توافق آتشبس در نوامبر گذشته، همچنان به انجام حملاتی ادامه میدهد که مدعی است مواضع حزبالله و زیرساختهای نظامی آن را هدف میگیرد.
گفتنی است که در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل حملاتی را به لبنان آغاز کرد که در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ به یک جنگ تمامعیار تبدیل شد. این جنگ تا کنون بیش از ۴ هزار شهید و حدود ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشته است. در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، توافق آتشبس میان حزبالله و اسرائیل به اجرا درآمد، اما اسرائیل تاکنون بیش از ۳ هزار بار آن را نقض کرده که این نقضها به شهادت ۲۶۰ نفر و زخمی شدن ۵۶۳ تن انجامیده است.
ارتش ارتش اسرائیل از بخشهایی از جنوب لبنان عقبنشینی کرده، اما همچنان پنج تپه مهم در خاک لبنان را که در جنگ اخیر اشغال کرده بود، در اشغال خود نگه داشته است.
