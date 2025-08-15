به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های ارتش اسرائیل شامگاه پنج‌شنبه مناطقی در حومه دو شهرک حاصبیا و جزین در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند. این حملات در ادامه نقض‌های تازه توافق آتش‌بسی صورت گرفت که از اواخر سال ۲۰۲۴ برقرار شده بود. ارتش اسرائیل مدعی شد که این عملیات برای نابودی مسیرهای زیرزمینی وابسته به حزب‌الله انجام شده است.

براساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، حملات هوایی اسرائیل منطقه «وادی برغز» در حومه شهرک «حاصبیا» واقع در استان نبطیه و منطقه «جوره خضر القطرانی» در حومه شهرک «جزین» در استان جنوب لبنان را هدف قرار داد. تاکنون گزارشی از تلفات انسانی این حملات منتشر نشده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد که چند مسیر زیرزمینی وابسته به حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف گرفته و مدعی شد که این زیرساخت‌ها نقض توافقات بین اسرائیل و لبنان محسوب می‌شوند. با این حال، جزئیات بیشتری از مکان دقیق یا ماهیت این مسیرها ارائه نکرد.

پیش‌تر در روز پنج‌شنبه، خبرگزاری لبنان گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی با شلیک دو موشک به یک موتورسیکلت در شهر «عیترون» در شهرستان بنت جبیل، استان نبطیه، حمله کرده که در نتیجه آن یک مأمور پلیس محلی زخمی شده است.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای با اعلام زخمی شدن دو نفر در این حمله افزود که پهپادهای اسرائیلی شامگاه پنج‌شنبه به‌طور مداوم و با ارتفاع کم بر فراز شهرک‌های «عیناتا» و «عیترون» پرواز دایره‌ای انجام می‌دادند.

این تحولات یک روز پس از آن رخ داد که «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، بازدید میدانی از جنوب لبنان انجام داد. این بازدید همزمان با سفر رسمی «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بیروت انجام شد.

زامیر روز چهارشنبه اعتراف کرد که از زمان آغاز اجرای آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل ۶۰۰ حمله هوایی به لبنان انجام داده است. وی تأکید کرد که اسرائیل به عقب بازنخواهد گشت.

اسرائیل در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ حملاتی علیه لبنان آغاز کرد که از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ به یک جنگ گسترده تبدیل شد. این درگیری‌ها تاکنون بیش از ۴ هزار شهید و حدود ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشته است.

آتش‌بس بین حزب‌الله و اسرائیل از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ برقرار شد، اما تل‌آویو آن را بیش از ۳ هزار بار نقض کرده که این موارد به شهادت ۲۸۱ نفر و زخمی شدن ۵۹۳ نفر منجر شده است.

در اقدامی برخلاف آتش‌بس، ارتش اسرائیل به‌طور جزئی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کرده، اما همچنان پنج تپه را که در جریان جنگ اخیر تصرف کرده بود، در اشغال خود نگه داشته است.

