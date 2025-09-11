به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که یک نفر بر اثر حمله پهپاد اسرائیلی به موتور سیکلتش در جاده شهرک البازوریه در جنوب لبنان شهید شد.

این وزارتخانه هویت فرد جان‌باخته را اعلام نکرد، اما اسرائیل معمولاً مدعی است که در حملات خود به جنوب لبنان، اعضای حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که زیرساخت‌های مربوط به تولید و انبار سلاح‌های راهبردی حزب‌الله را در منطقه بقاع هدف قرار داده و همچنین تأسیساتی را در شهرک الزراریه در جنوب لبنان بمباران کرده است.

در تحولی دیگر، ارتش اسرائیل ساختمان وابسته به یک مدرسه ویژه افراد دارای نیازهای خاص را در محله ابوطویل در حاشیه شهر مرزی عیتاالشعب در جنوب لبنان منفجر کرد. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، پرواز گسترده پهپادهای اسرائیلی در آسمان شماری از شهرک‌های جنوبی لبنان از جمله عربصالیم، حومین الفوقا، النبطیه، زبدین، الدویر و کفررمان مشاهده شد.

طبق همین گزارش، آسمان شهر صور و شهرک‌های اطراف آن و نیز مسیر رود لیطانی نیز از ساعات اولیه صبح شاهد پرواز مستمر پهپادهای شناسایی اسرائیلی بود.

گفتنی است اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ حملات خود به لبنان را آغاز کرد و در سپتامبر ۲۰۲۴ آن را به جنگی تمام‌عیار تبدیل نمود که طی آن بیش از ۴ هزار نفر شهید و حدود ۱۷ هزار نفر زخمی شدند. با وجود توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل تاکنون بیش از سه‌هزار بار این توافق را نقض کرده که به شهادت دست‌کم ۲۶۷ نفر و زخمی شدن ۶۰۸ نفر دیگر انجامیده است.

