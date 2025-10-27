اسرائیل ۲ برادر را در جنوب لبنان ترور کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز دوشنبه، دو برادر در حمله پهپادی اسرائیل به یک کارگاه چوب‌بری در شهرک البیاض در شهرستان صور در جنوب لبنان شهید شدند.

براساس گزارش آژانس ملی اطلاع‌رسانی لبنان، حمله هوایی اسرائیل به یک کارگاه نجاری در حاشیه شهرک اصابت کرده که منجر به شهادت دو برادر که در داخل محل بودند شده است.

این آژانس همچنین افزود که پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز چند منطقه در شهرک الزهرانی و اطراف شهرک میس الجبل پرواز کردند، و یکی از آن‌ها یک بمب صوتی پرتاب کرد، اما هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

منطقه جنوبی لبنان طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش تنش‌ها و حملات مکرر اسرائیل بوده که شامل هدف قرار دادن منازل و تأسیسات غیرنظامی نیز می‌شود، در حالی که تل‌آویو ادعا می‌کند این حملات علیه مقرهای حزب‌الله انجام می‌گیرد.

جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان، پیش‌تر گفته بود که جنوب لبنان در معرض تجاوزی آشکار قرار دارد که تأسیسات غیرنظامی را بدون هیچ توجیه یا بهانه‌ای هدف قرار می‌دهد.

این تشدید درگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل همچنان به نقض توافق آتش‌بس که در نوامبر ۲۰۲۴ امضا شده بود، ادامه می‌دهد. بر اساس آن توافق، اسرائیل می‌بایست از پنج تپه راهبردی که هنوز در اشغال دارد، عقب‌نشینی کند. این توافق پس از جنگی تقریباً یک‌ساله منعقد شد که بیش از ۴ هزار شهید و ۱۷ هزار زخمی در لبنان بر جای گذاشت.

