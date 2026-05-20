سازمان ملل ۵۲۹ میلیون دلار برای مهاجران بازگشته افغان اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد و مؤسسههای غیردولتی همکار آن، طرح جامع ۵۲۹ میلیون دالری را برای حمایت از بازگشتکنندگان افغان از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۶ میلادی راهاندازی کردند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که این طرح روز سهشنبه (۲۹ اردیبهشت) با حضور نمایندگان کشورهای تمویلکننده، ادارات سازمان ملل، مؤسسههای غیردولتی و رسانهها در کابل به طور رسمی آغاز شد. این استراتژی جامع بر کمکهای پیوسته از لحظه ورود تا ادغام پایدار حدود ۲.۷ میلیون بازگشتکننده متمرکز است که پیشبینی میشود بین ماههای آوریل تا دسامبر سال ۲۰۲۶ از ایران و پاکستان وارد افغانستان شوند.
بر اساس اعلامیه یوناما، در سال جاری میلادی تاکنون ۶۰۰ هزار مهاجر به افغانستان بازگشتهاند و انتظار میرود ۱.۷ میلیون نفر دیگر از ایران و ۱.۱ میلیون نفر دیگر از پاکستان طی هشت ماه آینده اخراج و وارد کشور شوند.
تاجالدین اویواله، سرپرست دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، بازگشت مهاجران را «رویدادی کوتاهمدت» ندانست و آن را «چالش عمیق جمعیتی و توسعهای» توصیف کرد که نیازمند پاسخ پایدار و کاملاً تمویلشده است.
اویواله افزود: «بیش از نیمی از کسانی که بازگشت میکنند، زنان و کودکان هستند که بسیاری از آنان در خارج از افغانستان متولد شده و بزرگ شدهاند و پیوند ضعیف یا هیچ پیوندی با مناطق اصلی خود ندارند.»
طرح ۵۲۹ میلیون دلاری شامل ۱۰۰.۵ میلیون دلار کمک مرزی فوری (به رهبری سازمان بینالمللی مهاجرت) در بخشهای درمان، تغذیه، امنیت، حملونقل و کمک نقدی و ۴۲۸.۵ میلیون دالر برای ادغام مجدد در ۳۵ شهرستان اولویتدار است.
این کمکها بر احیای خدمات اساسی (آموزش، درمان، آب و بهداشت)، ایجاد فرصتهای معیشتی دائمی و تضمین حق مسکن و زمین با تأکید بر امنیت، تساوی جنسیتی و انسجام اجتماعی تمرکز دارد.
تامیندری دسیلوا، رییس دفتر سازمان جهانی ویژن اینترنشنال در افغانستان نیز تأکید کرد که حجم نیازمندیها بسیار بالاست و کنسرسیوم مرزی تنها ۴۰ درصد از آسیبپذیرترین افراد را پوشش خواهد داد.
به گفته سازمان ملل از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۵.۹ میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتهاند که این امر بحران بشری موجود را تشدید کرده، در حالی که بودجه کمکهای بشردوستانه به شدت کاهش یافته است.
