قالیباف: دشمن به دنبال دور جدید جنگ است/ نیروهای نظامی ایران آماده مقابله هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف در سومین پیام صوتی خود به مردم عزیز ایران گفت: حدود یک ماه است که در جبهههای نبرد نظامی شاهد توقف آتش هستیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان میدهد که او به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خود دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از جنگ و ماجراجویی جدید است.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در ادامه سخنان خود با ملت ایران، تصریح کرد:
واقعیت این است که دشمن بر خلاف ژستهایی که گاهی میگیرد، در چالشی راهبردی گیرافتاده است به این معنی که وضعیت قیمت بنزین، بازار اوراق قرضه، نرخ بهره بانکی، میزان تورم موثر بر هزینههای اصلی زندگی در جامعه آمریکا بگونهای باعث اعتراض مردم این کشور شده است که حتی بخش زیادی از طرفداران ترامپ جنگ آمریکا علیه ایران را جنگ اسرائیل دانسته و آن را خلاف وعدههای انتخاباتی ترامپ میدانند.
همین وضعیت آشفتهای که افکارعمومی و اقتصاد آمریکا ایجاد شده است، باعث شده است رئیس جمهور آمریکا بین دو گزینه دچار تردید شود. اولین گزینه اولویت دادن به پایان جنگ است که هزینههای آن را بعنوان بازنده جنگ بدهد و دومین گزینه شروع مجدد جنگ یا ادامه محاصره دریایی برای فشار و مجبور کردن ایران به پذیرش تسلیم است. واقعیت این است که رصد دقیق شرایط آمریکا این احتمال را تقویت میکند آنها هنوز به تسلیم شدن ملت ایران امیدوار هستند و به غلط فکر میکند که میتوانند با تداوم محاصره و فشاراقتصادی از یک طرف و تشدید فشار در میدان نظامی و به راه انداختن دور جدیدی از حملات، ایران را مجاب کنند تا در میدان دیپلماسی به زیاده خواهیهای آنان پاسخ مثبت دهد.
در برابر چنین برنامهای ما باید با تقویت آمادگی خود برای پاسخ مقتدرانه و موثر به حملات احتمالی و همچنین با افزایش تاب آوری اقتصادی، دشمن را از خطای محاسباتی درآورده و او را از تسلیم ایران ناامید کنیم تا دشمن مجبور شود در مذاکرات، مطالبات به حق مردم ایران را بپذیرد و به آن تن دهد.
برای اطمینان خاطر مردم ایران عرض میکنم که نیروهای مقتدر نظامی ما از فرصت آتش بس به بهترین شکل برای بازسازی توان نظامی ما استفاده کرده و به لطف الهی و پشتوانه مردم، امروز از چنان آمادگی برخوردار هستند که دشمن را شگفت زده کرده و از تعرض مجدد به ایران به طور حتم پشیمان خواهند کرد.
اما رکن دوم موفقیت ما در مقابله با طراحی دشمن، استمرار استقامت مردم است. اشتباه بزرگ دشمن در این است که هنوز نفهمیده همان طور که آقای رئیس جمهور گفتند، ملت ایران در هر شرایطی در برابر زور سرخم نمیکند. در عین حال این معرفت، آگاهی و لطف مردم وظیفه ما مسئولان را در حل مشکلات اقتصادی سنگینتر میکند.
مردم ایران حدود هشتاد روز است که در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل ایستادگی و مقاومت کردهاند، اما در هفتههای اخیر در کنار ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی، در زندگی روزمره خود با مشکلات اقتصادی نیز روبهرو شدهاند. افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، بالا رفتن هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید در کنار کاهش برخی فرصتهای شغلی، مسائلی است که مردم ما با آن دست و پنجه نرم میکنند. من از جهش قیمتها در بازار کالاهای اساسی به خصوص افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی از جمله برنج، مرغ، تخم مرغ و گوشت اطلاع دارم.
یکی از خطاهای محاسباتی اصلی دشمنان ایران همینجا بود. آنها تصور میکردند اگر زندگی مردم سختتر شود و فشار افزایش یابد، انسجام ملی تضعیف خواهد شد. اما مردم ایران در همین هفتهها ثابت کردند که همچنان در میدان مبارزه با دشمن حضور دارند و طبیعی است که انتظار داشته باشند قوای سه گانه و همه مسئولان نیز با همان روحیه و همان جدیت در میدان خدمت و حل مشکلات معیشتی حاضر باشند و همراستا با بعثت اعجاز گونه مردم، دستگاهها و نهادها و مسئولان متولی نیز همپای مردم بصورت جهادی تلاش کنند.
مجلس از آغاز جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۲۰ جلسه نظارتی و ۲ جلسه صحن به صورت مجازی برای بررسی گرانیها و سایر موضوعات برگزار کرده است
اینجا ابتدا باید به نقش همکاران خوبم در مجلس شورای اسلامی اشاره کنم. مجلس به عنوان نماینده ملت شریف ایران، مثل گذشته در کنار دولت است و شرایط کشور را به خوبی میداند و سختیهای این شرایط را درک میکند. به همین دلیل همکاران من در طول دوره جنگ، جلسات نظارتی خود را به صورت مدون برگزار کرده و از ابتدای آغاز تهاجم دشمن صهیونی آمریکایی به بعد، بیش از ۱۲۰ جلسه نظارتی با حضور کمیسیونهای تخصصی مجلس و وزارتخانههای مرتبط برگزار شده است.
عمده این جلسات نیز به مسائل پیش آمده در جنگ به خصوص بررسی شیوه تامین و تولید کالاها و گرانی برخی کالاهای اساسی و کمک به دولت برای حل این مشکلات اختصاص داشته است. در دو هفته گذشته نیز ۲ جلسه صحن مجلس به صورت مجازی با موضوع تامین کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم با حضور وزرای جهادکشاورزی و تعاون و نمایندگان مجلس برگزار شده است.
با توجه به اهمیت موضوع تامین کالاهای اساسی لازم است به صورت موقت یک سازوکار نظارتی در مجلس ایجاد کنیم. در این زمینه یک «کمیته نظارتی ویژه» با حضور رؤسای کمیسیونهای تخصصی مرتبط، شامل کشاورزی، اقتصادی، انرژی، صنایع و برنامه و بودجه و معاونان نظارت و قوانین مجلس و روسای مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات تشکیل میشود تا موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مسائل معیشتی مردم را بهصورت مستمر دنبال و نتایج اقدامات انجام شده را نیز بهطور منظم به مردم گزارش کند.
امیدوارم در کنار جلسات فشرده کمیسیونها که به صورت روزانه درحال انجام است و نیز جلسات وبیناری صحن، این کمیته نظارتی نیز بتواند به رفع موانع از فرایند تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی کمک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان همچنین افزود:
نقش وزارتخانههای اقتصادی بسیار تعیینکننده است؛ کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت فعال، دقیق و جهادی و نظارت مستمر در حوزه اقتصاد است و تأمین پایدار کالاهای اساسی باید اولویت اول همه مسئولان باشد.
نقش وزارتخانههای اقتصادی بسیار تعیینکننده است؛ کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت فعال، دقیق و جهادی و نظارت مستمر در حوزه اقتصاد است و تأمین پایدار کالاهای اساسی باید اولویت اول همه مسئولان باشد. البته این مسئله تنها به تولید مربوط نمیشود بلکه زنجیرهای از اقدامات را شامل میشود؛ از تأمین ارز و واردات نهادهها گرفته تا ذخیرهسازی مناسب، نظارت دقیق بر تولید، به ویژه شبکه توزیع و مقابله با احتکار و گران فروشی و دلالان.
گزارشها نشان میدهد که گرچه بخشی از گرانیها ناشی از شرایط جنگی و اشکالات ساختاری قدیمی است، اما بخشی دیگر نتیجه ناکارآمدیهای مدیریتی از جمله سوءاستفاده گسترده دلالان، محتکران و اختلالهای موجود در شبکه توزیع است. اگر چنین عواملی بهموقع کنترل نشود، حتی در شرایطی که تولید و عرضه کافی وجود دارد نیز بازار دچار التهاب میشود چه برسد به شرایط جنگی؛ بنابراین لازم است وزارتخانههای اقتصادی بهویژه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی با روشهایی دقیقتر و ابتکاری که متناسب با شرایط امروز کشور است، به مدیریت هماهنگ این حوزه بپردازند در این میان استفاده بهینه از ظرفیتی که ساختار کالابرگ الکترونیک ایجاد کرده است، میتواند حل کننده بسیاری از مشکلات باشد.
در شرایط جنگ اقتصادی، روشهای عادی و بروکراتیک نه تنها کافی نیست و لازم است به دنبال ایدهها و روشهای نوین، خلاقانه و مبتکرانه برای حل مشکلات باشیم. دراین عرصه کمیسیونهای تخصصی مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس نیز آماده کمک به دولت هستند
همینجا لازم میدانم یادآوری کنم که عبور از این رویارویی تاریخی بدون انسجام ملی ممکن نیست. اما متاسفانه برخی با انگیزههای سیاسی به دنبال این هستند که به بهانه گرانیها بدون در نظر گرفتن واقعیت ها، انگشت اتهام خود را فقط به سوی دولت یا رئیس جمهور بگیرند. برخی انتقادها از دولت بگونهای است که گویی جنگی اتفاق نیافتاده است. من منکر برخی ضعفهای مدیریتی نیستم، اما آدرس غلط دادن، به وحدت ملی لطمه میزند.
دشمن جنگ سختی را به ایران عزیز ما تحمیل کرده است و امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که ما در جنگ ارادهها قرار داریم و کسی که در این جنگ ارادهها پیروز شود، تاریخ ایران را خواهد نوشت و آینده ایران را تعیین خواهد کرد.
مردم شریف، عزیز و بزرگ ایران مطمئن باشید با مدیریت جهادی و حفظ انسجام و وحدت ذیل رهنمودهای رهبر عزیز انقلاب، همین شریط میتواند به فرصتی برای تقویت هرچه بیشتر همبستگی ملی تبدیل شود به برکت خون رهبر شهیدمان و دیگر شهدا و با پشتوانه ملت مبعوث شده، این مردم ایران هستند که با پیروزی در این جنگ، ایرانی مستقل، یکپارچه، مقتدر و پیشرفته را به آیندگان خود هدیه خواهند داد، انشاءالله.
وَأُخْرَی تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ و بشّرالمومنین.
