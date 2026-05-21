به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری از افزایش نارضایتی در میان افسران ارتش رژیم صهیونیستی بهدلیل تداوم حملات پهپادی حزبالله در جنوب لبنان خبر دادند.
به گزارش روزنامه «هاآرتص»، برخی افسران حاضر در عملیاتهای نظامی اذعان کردهاند که رصد و مقابله با این پهپادها به چالشی جدی برای ارتش اسرائیل تبدیل شده و موجب افزایش تلفات در میان نیروها شده است.
به گفته این افسران، محدودیتهایی که از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای هدف قرار دادن مناطق بیروت و بقاع اعمال شده، باعث شده ارتش اسرائیل حملات خود را بیشتر متوجه روستاهای لبنان کند.
آنها همچنین از نبود راهبرد روشن در عملیاتها انتقاد کرده و درباره هدف تخریب خانهها در روستاهای مرزی ابراز تردید کردهاند.
در همین حال رسانههای عبری گزارش دادند در یکی از حملات اخیر حزبالله، یک پهپاد انفجاری ساختمانی را که نیروهای اسرائیلی در آن مستقر بودند هدف قرار داد و در نتیجه آن فرمانده تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش اسرائیل به همراه چند نظامی دیگر زخمی شد.
منابع اسرائیلی همچنین از چندین حمله دیگر پهپادی به فرماندهان و واحدهای نظامی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادهاند که نشاندهنده تغییر در الگوی اهداف عملیاتهای مقاومت است.
